Александр Волков: Постараюсь закончить бой с Романовым досрочно

Топовый тяжеловес UFCдал комментарий в преддверии своего предстоящего поединка противна грядущем турнире в Лас-Вегасе.

«Я не хочу сразу форсировать события. Какое-то время мне нужно будет присмотреться к сопернику. Впрочем, затягивать бой до решения тоже не хочу. Постараюсь закончить поединок с Романовым досрочно»

Противостояние в рамках тяжелого дивизиона между Александром Волковым и Александром Романовым состоится в ночь с 11 на 12 марта на турнире UFC Vegas 71.

Россиянин на данный момент занимает восьмую строчку в рейтинга весовой категории до 120 кг. В предыдущем бою Волков одержал победу нокаутом в первом раунде над Жаирзиньо Розенстрайком.