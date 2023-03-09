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    Александр Волков: Постараюсь закончить бой с Романовым досрочно

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    Топовый тяжеловес UFC Александр Волков дал комментарий в преддверии своего предстоящего поединка против Александра Романова на грядущем турнире в Лас-Вегасе.

    Александр Волков
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    Александр Волков

    «Я не хочу сразу форсировать события. Какое-то время мне нужно будет присмотреться к сопернику. Впрочем, затягивать бой до решения тоже не хочу. Постараюсь закончить поединок с Романовым досрочно»

    Противостояние в рамках тяжелого дивизиона между Александром Волковым и Александром Романовым состоится в ночь с 11 на 12 марта на турнире UFC Vegas 71.

    Россиянин на данный момент занимает восьмую строчку в рейтинга весовой категории до 120 кг. В предыдущем бою Волков одержал победу нокаутом в первом раунде над Жаирзиньо Розенстрайком.

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