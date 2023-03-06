Шавкат Рахмонов заявил, что в следующем бою хочет драться за титул

Топовый полусредневес UFCв своих соцсетях написал, что хочет в следующем своем поединке подраться за чемпионский пояс.

«У меня уже 5 досрочных побед кряду. Я заслуживаю того, чтобы драться за пояс. Хочу в следующем поединке сразиться за титул. Это моя дальнейшая остановка»

На прошедшем турнире UFC 285 Шавкат одержал победу удушающим приемом в третьем раунде над Джеффом Нилом. Для казахстанца это был 17-й выигранный поединок в карьере.

Пока что Рахмонов еще никому не уступал в смешанных единоборствах. Причем каждого своего предыдущего соперника он выигрывал только досрочно.