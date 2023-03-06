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    Шавкат Рахмонов заявил, что в следующем бою хочет драться за титул

    Бокс/ММА ММА UFC
    Топовый полусредневес UFC Шавкат Рахмонов в своих соцсетях написал, что хочет в следующем своем поединке подраться за чемпионский пояс.

    Шавкат Рахмонов
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    Шавкат Рахмонов

    «У меня уже 5 досрочных побед кряду. Я заслуживаю того, чтобы драться за пояс. Хочу в следующем поединке сразиться за титул. Это моя дальнейшая остановка»

    На прошедшем турнире UFC 285 Шавкат одержал победу удушающим приемом в третьем раунде над Джеффом Нилом. Для казахстанца это был 17-й выигранный поединок в карьере.

    Пока что Рахмонов еще никому не уступал в смешанных единоборствах. Причем каждого своего предыдущего соперника он выигрывал только досрочно.

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