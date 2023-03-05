Джон Джонс: Я финиширую Миочича до начала чемпионских раундов

Новый чемпион UFC в тяжелой весовой категории высказался по поводу грядущего поединка с американским бойцом хорватского происхождения

«Я бы советовал Стипе начать тренировки. Наш бой будет жестким, и до четвертой пятиминутки он точно не доживет. Я финиширую Стипе до начала чемпионских раундов»

На прошедшем турнире UFC 285 Джон Джонс завоевал титул чемпиона в тяжелой весовой категории, одолев удушающим приемом в первом раунде Сирила Гана.

Для «Костяного» это был первый бой в весе до 120 кг. Также Джонс сумел стать восьмым двойным чемпионом в истории UFC. Свою первую защиту титула Джон должен будет провести в июле против Стипе Миочича.