Даррен Тилл рассказал, почему покинул UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе рассказал , почему решил покинуть сильнейший промоушен смешанных единоборств.

«Я решил взять паузу и заняться своим здоровьем. У меня есть проблемы с коленями. Я серьезно повредил крестообразные связки и периодически эта травма беспокоит меня. Обещаю, что еще вернусь в UFC»

После неудачи в титульном бою с Тайроном Вудли за пояс в полусреднем весе Тилл решил попробовать себя в дивизионе до 83,9 кг.

В своем последнем поединке Даррен досрочно проиграл Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом. Накануне англичанин сам попросил руководство промоушена удалить его из ростера бойцов UFC.