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    Даррен Тилл рассказал, почему покинул UFC

    Бокс/ММА ММА UFC
    Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл рассказал, почему решил покинуть сильнейший промоушен смешанных единоборств.

    Даррен Тилл
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    Даррен Тилл

    «Я решил взять паузу и заняться своим здоровьем. У меня есть проблемы с коленями. Я серьезно повредил крестообразные связки и периодически эта травма беспокоит меня. Обещаю, что еще вернусь в UFC»

    После неудачи в титульном бою с Тайроном Вудли за пояс в полусреднем весе Тилл решил попробовать себя в дивизионе до 83,9 кг.

    В своем последнем поединке Даррен досрочно проиграл Дрикусу Дю Плесси удушающим приемом. Накануне англичанин сам попросил руководство промоушена удалить его из ростера бойцов UFC.

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