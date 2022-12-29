Макгрегор и Фергюсон впервые за долго лет покинули рейтинг UFC. Промоушен списывает со счетов легендарных легковесов

Из-за ряда поражений Макгрегор и Фергюсон остались за пределами топ-15

Несколько лет назад Конору и Тони не было равных в легком дивизионе UFC

Еще несколько лет назад Фергюсон и Макгрегор считались сильнейшими легковесами UFC. Пиковые Тони и Конор сносили на своем пути всех подряд и не щадили абсолютно никого.

Если ирландец в очень короткие сроки сумел стать главной звездой и лицом промоушена, то вот к «Эль-Кукую» Дана Уайт всегда относился со скептицизмом. Тем не менее, мастеровитый американец сумел доказать, что он по своим навыкам превосходит практически всех конкурентов в дивизионе.

Пока Макгрегор зарабатывал огромные деньги и становился чемпионом в двух весовых категориях, Фергюсону пришлось пройти очень тяжелый путь, чтобы подняться на вершину.

Трудности «Эль-Кукуя» нисколько не смущали. Он выходил в октагон против самых неудобных соперников и всегда побеждал их. Что касается Макгрегора, то его послужной список тоже выглядит очень солидным.

Пиковый Конор гасил свет в лицах всех оппонентов, которые выходили в октагон против него. Вряд ли поначалу кто-то верил в разговорчивого ирландца, однако со временем Жозе Альдо, Чед Мендес и Эдди Альварес лично ощутили на себе всю мощь ударов Макгрегора.

Конор Макгрегор globallookpress.com

Конор в очень короткие сроки сумел стать двойным чемпионом, что не удавалось сделать ранее еще никому. Популярность буквально захлестнула Макгрегора и впоследствии поединки стали для него всего лишь заработком денег.

Можно сказать, что пиковый Конор покинул спорт еще в 2016-м после нокаута в чемпионском бою с Альваресом, ведь за последующие 6 лет ирландец появлялся в октагоне всего лишь 4 раза.

А вот путь на вершину со стороны Фергюсона получился более тернистым и длительным. И пока Макгрегор думает о том, как увеличить свой банк или просто развлекается, «Эль-Кукуй» в это время продолжает проводить ожесточенные баталии в октагоне.

У каждого бойца своя история, но итог получился одинаковым. К концу 2022 года и Конор, и Тони, по решению руководства UFC, покинули рейтинг 15-ти сильнейших легковесов промоушена.

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Последние выступления Конора и Тони наглядно показывают, что они уже далеко не те. В случае с ирландцем все довольно понятно, ведь тот, добившись в спорте абсолютно всего, появляется в октагоне крайне редко и только за солидный гонорар.

Когда ты проводишь всего лишь 4 поединка за 6 лет, то ждать чего-то сверхвыдающегося явно не стоит. Конечно же, история помнит немало случаев, когда после подобных простоев бойцы вновь возвращались в элиту и боролись за титулы, но это явно не про Макгрегора.

Сейчас ирландец идет на серии из двух поражений кряду от Дастина Порье. Примечательно, что еще совсем недавно Конор находился в пределах первой десятки рейтинга.

Вряд ли после второго проигрыша ирландец заслуживал того, чтобы покинуть топ-15. Но в данной ситуации промоушен решил смотреть на частоту выступлений Макгрегора. Бывший чемпион явно не спешит возвращаться в октагон. Получается, что он просто удерживает то место, которое мог занять кто-то другой.

Наверное, только поэтому UFC решили убрать из рейтинга первого в истории двойного чемпиона промоушена. Теперь же вместо Конора в топ-15 забрался Грант Доусон, который еще не потерпел в организации Даны Уайта ни одного поражения.

Что касается Фергюсона, то здесь совершенно другая ситуация. До мая 2020 года «Эль-Кукуй» шел на серии из 12-ти выигранных поединков кряду. Однако, приняв совсем необязательный бой от Джастина Гейджи, его винстрик прервался.

И с тех пор в карьере Тони начался катастрофический спад. После неудачи в бою с Гейджи он проиграл Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре, Майклу Чендлеру и Нейту Диасу.

Возраст явно берет свое и в 38 лет, по мнению руководства UFC, Фергюсон больше ни на что не способен. Спустя долгие годы, Тони покидает рейтинг вслед за Макгрегором, а вместо него на 14-ю строчку поднимается Дрю Добер, который в своем последнем поединке жестко нокаутировал Бобби Грина.

Что будет дальше с карьерами Фергюсона и Макгрегора?

Тони Фергюсон против Нейта Диаса globallookpress.com

Несмотря на то, что бойцы пребывают далеко не в самой лучшей своей форме, их дальнейшая судьба в UFC может сложиться по-разному. Есть вероятность, что тот же Конор в скором времени вновь вернется в топ-15.

Промоушен хочет свести ирландца в поединке с Майклом Чендлером, а он сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легковесов. В случае победы Конор ворвется в первую пятерку и может стать одним из следующих претендентов на титул.

У ирландца настолько прочная репутация, что ему даже в плохой форме устроят громкий поединок в любое время и в любом месте. Конор является самым продаваемым бойцом промоушена и поэтому посмотреть на очередную битву с участием ирландца у телеэкранов соберутся десятки миллионов зрителей.

При этом поединок с Макгрегором может побить очередные рекорды по продаже платных трансляций и это принесет Дане Уайту огромную прибыль. Пока ирландец зарабатывает для организации деньги, он будет драться в главных боях турниров.

А вот, что касается Фергюсона, то он точно не сможет обеспечить промоушену такую же прибыль. Вряд ли желающих посмотреть на очередное избиение возрастной легенды будет слишком много.

Да и, судя по всему, в UFC больше не намерены устраивать Тони громкие поединки. 5 поражений кряду наглядно показывают то, что время «Эль-Кукуя» уже ушло. Теперь его будут сводить в октагоне с бойцами второго и третьего эшелона.

Также Фергюсон может выступать в роли трамплина для восходящих звезд и проспектов UFC, как условный Пэдди Пимблетт. Тони поставил себя в крайне неудобное положение и поэтому ждать снисхождения от руководства явно не стоит.

При этом ему уже 38 лет и в таком возрасте в легком весе претендентами и чемпионами не становятся. Впрочем, есть вероятность, что даже в роли трамплина ветеран долго не протянет. Если Тони вновь проиграет в следующем поединке, то его неудачная серия достигнет шести поражений кряду.

В таком случае у UFC возникнет немало вопросов о профпригодности 38-летнего бойца и, возможно, Дана Уайт и вовсе решится на увольнение некогда непобедимого «Эль-Кукуя».