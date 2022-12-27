Яну предлагают очередной громкий бой. Победа над давним врагом Двалишвили — это возможность для Петра вернуть величие

2022 год выдался для Яна крайне неудачным
Вряд ли кто-то будет спорить насчет того, что уходящий год для Петра выдался очень неудачным. Ранее россиянин был чемпионом UFC в легчайшем весе, однако после досадного удара коленом в первом бою со Стерлингом случилась дисквалификация.
Реванш состоялся 9 апреля текущего года и в этом поединке Ян открылся бесспорным фаворитом. Но его соперник подошел к защите полиса в очень хорошей форме и в первой половине встречи у Петра были серьезные проблемы.
Тем не менее, оставшаяся часть поединка была за россиянином. В стойке Ян выглядел гораздо лучше своего соперника. Тем не менее, в некоторых моментах российский боец смотрелся предпочтительнее Стерлинга даже в партере.
Если учесть то, как «Беспощадный» прибавил во второй половине встречи, то у большинства фанатов ММА и экспертов чаша весов склонялась в пользу Яна. Однако рефери решили оставить пояса в руках чемпиона-выскочки, отдав победу Алджамейну раздельным решением.
Действительно, к судейству в том поединке было немало вопросов. Однако после второго боя Петра Яна в этом году вопросов стало еще больше. Изначально UFC планировал устроить встречу между «Беспощадным» и Марлоном Верой.
Но «Чито» не захотел ждать осени и решил подраться с Домиником Крузом летом, оставив россиянина без соперника. При этом многие бойцы из топ-10 просто не хотели попасть на разъяренного после поражения от Стерлинга Яна.
Экс-чемпиону больше ничего не оставалось, как встретиться в октагоне с 12-м номером рейтинга Шоном О’Мэлли. Для «Беспощадного» этот бой получился крайне тяжелым.
Очень быстрые руки со стороны «тощего нокаутера» регулярно находили своего адресата и пару раз за встречу даже потрясли россиянина. Но и Ян тоже несколько раз за бой заставил своего соперника висеть на грани от поражения.
При этом у Петра были возможности финишировать Шона в гранд-энд-пауде. К слову, о работе в партере: в этом поединке россиянин провел несколько успешных тейкдаунов, а также на его счету было более четырех минут контроля на нижнем этаже.
Также «Беспощадный» оказался сильнее своего соперника в стойке в большинстве показателей. Но все же, по мнению судей, для победы этого было недостаточно. Рефери раздельным решением отдали победу О’Мэлли, тем самым буквально протащив его на первую позицию в рейтинге.
В итоге за 2022 год россиянин потерпел 2 очень обидных и незаслуженных поражения. Однако у «Беспощадного» внезапно появилась возможность вернуть свои былые позиции, ведь совсем недавно Яну предложил бой его давний враг Мераб Двалишвили.
Удачный исход в бою с Двалишвили сразу же вернет Яна в чемпионскую гонку
Казалось, что после проигрыша О’Мэлли Ян и вовсе может покинуть топ-5. Однако в этом плане руководство UFC пошло навстречу «Беспощадному» и оставило его на второй позиции в рейтинге.
Вновь встал вопрос о том, кто же будет следующим соперником топового россиянина. После таких неудач Ян выйдет в октагон более заряженным и озлобленным. Конечно, попасть под такой каток из числа топ-10 мало, кто хочет.
Впрочем, нашелся тот боец, который согласен разделить клетку с Петром и им оказался Мераб Двалишвили. Между Яном и грузином уже давно идет вражда. Они регулярно обмениваются не самыми ласковыми словами в соцсетях, а также очень часто дают довольно жесткие комментарии по отношению друг к другу в своих интервью.
Очный поединок — это не только возможность ворваться в титульную гонку, но и неплохой вариант выяснить отношения. Долгое время Мераб почему-то не хотел драться с Яном, но на этот раз он сам предложил данный бой.
Не стоит забывать, что Двалишвили тренируется в одной команде с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом и при этом Мераб еще является его другом.
Конечно же, хорошие товарищи и приятели ни в коем случае не столкнутся вместе в титульном поединке. Тем более, Мераб утверждал, что пока Алджамейн держится на троне, он не будет просить от руководства промоушена титульный бой.
Но Двалишвили выгодно оставаться, как можно выше в рейтинге, чтобы рассчитывать на чемпионский поединок в случае ухода Стерлинга в более высокий дивизион. Для чего же тогда нужен этот бой Яну?
Во-первых, после двух поражений ему необходима победа над соперником из топ-5, чтобы вновь подобраться к титульнику, а Мераб сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге и дышит россиянину в спину.
Во-вторых, Двалишвили близкий друг Стерлинга, и в случае провала грузина чемпион, возможно, захочет отомстить Петру и устроить с ним трилогию. Легкой прогулки Яну ожидать не стоит и, скорее, в их противостоянии с Двалишвили будет и триллер, и боевик одновременно.
У кого больше шансов на успех?
Если учесть, что Петра котируют в качестве одного из самых сильных ударников в промоушене, то слабых соперников ожидать явно не стоит.
Теперь каждый новый поединок для «Беспощадного» — это настоящее испытание и в этом плане встреча с Двалишвили не является исключением. Да и сам Мераб в последнее время набрал очень хорошую форму и сейчас идет на серии из восьми побед кряду.
Но стоит отметить, что грузинский боец ранее не встречался с такими соперниками, как Петр Ян, и побед над суперзвездами за исключением предыдущего успеха в поединке с Жозе Альдо больше не было.
Впрочем, бразильский ветеран, проигравший свой последний бой в карьере, был уже не на пике своих возможностей. Любой другой соперник из первой десятки дал бы Двалишвили более конкурентоспособный бой.
Вряд ли грузин с такой же уверенностью смог бы возить по октагону Кори Сэндхагена или Марлона Веру. Стоит отметить, что из восьми побед только одна была одержана досрочно.
В сентябре прошлого года грузин нокаутировал Марлона Мораиса, но для справки стоит отметить следующее: 34-летний бразилец сейчас идет на серии из пяти поражений кряду, проигрывая всем подряд. Несмотря на отличный контроль соперников в партере, сил на то, чтобы финишировать оппонента приемом Двалишвили не хватает.
То, что Мераб в поединке с Яном будет вновь рассчитывать на свои борцовские навыки, не вызывает сомнений. К тому же, хороший друг Стерлинг даст ему несколько советов, как действовать против Петра, исходя из своего личного опыта.
Поэтому Яну стоит обратить на грэпплинг потенциального оппонента особое внимание. В бою с тем же О’Мэлли у Петра вообще не возникло никаких проблем в партере, но с Двалишвили на нижнем этаже будет гораздо сложнее.
В плане физических кондиций россиянин не уступает своему предстоящему сопернику, а в стойке так и вовсе превосходит его. У Яна в UFC 4 победы нокаутом причем над не самыми последними бойцами.
Неудивительно, если экс-чемпион откроется в противостоянии с Двалишвили фаворитом. Несмотря на удачную серию, вряд ли Мераба можно назвать бойцом экстра-класса.
А вот Петр Ян яркими нокаутами и ударной техникой уже давно заслужил всеобщее признание. Не зря россиянину в свое время дали прозвище «Беспощадный», ведь в каждом бою экс-чемпион выходит не просто побеждать, а вырубать своих соперников.
Шанс на победу в предстоящем поединке, конечно же, есть. Но на этот раз Петру нужно сделать все так, чтобы больше ни у кого не возникло сомнений о том, кто в легчайшем дивизионе настоящий король. Яну необходимо крайне грамотно подойти к столь важному поединку, ведь теперь у «Беспощадного» права на ошибку просто нет.