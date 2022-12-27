Яну предлагают очередной громкий бой. Победа над давним врагом Двалишвили — это возможность для Петра вернуть величие

Дерзкий Двалишвили сам вызвал Яна на бой

2022 год выдался для Яна крайне неудачным

Вряд ли кто-то будет спорить насчет того, что уходящий год для Петра выдался очень неудачным. Ранее россиянин был чемпионом UFC в легчайшем весе, однако после досадного удара коленом в первом бою со Стерлингом случилась дисквалификация.

Реванш состоялся 9 апреля текущего года и в этом поединке Ян открылся бесспорным фаворитом. Но его соперник подошел к защите полиса в очень хорошей форме и в первой половине встречи у Петра были серьезные проблемы.

Тем не менее, оставшаяся часть поединка была за россиянином. В стойке Ян выглядел гораздо лучше своего соперника. Тем не менее, в некоторых моментах российский боец смотрелся предпочтительнее Стерлинга даже в партере.

Если учесть то, как «Беспощадный» прибавил во второй половине встречи, то у большинства фанатов ММА и экспертов чаша весов склонялась в пользу Яна. Однако рефери решили оставить пояса в руках чемпиона-выскочки, отдав победу Алджамейну раздельным решением.

Алджамейн Стерлинг и Петр Ян globallookpress.com

Действительно, к судейству в том поединке было немало вопросов. Однако после второго боя Петра Яна в этом году вопросов стало еще больше. Изначально UFC планировал устроить встречу между «Беспощадным» и Марлоном Верой.

Но «Чито» не захотел ждать осени и решил подраться с Домиником Крузом летом, оставив россиянина без соперника. При этом многие бойцы из топ-10 просто не хотели попасть на разъяренного после поражения от Стерлинга Яна.

Экс-чемпиону больше ничего не оставалось, как встретиться в октагоне с 12-м номером рейтинга Шоном О’Мэлли. Для «Беспощадного» этот бой получился крайне тяжелым.

Очень быстрые руки со стороны «тощего нокаутера» регулярно находили своего адресата и пару раз за встречу даже потрясли россиянина. Но и Ян тоже несколько раз за бой заставил своего соперника висеть на грани от поражения.

При этом у Петра были возможности финишировать Шона в гранд-энд-пауде. К слову, о работе в партере: в этом поединке россиянин провел несколько успешных тейкдаунов, а также на его счету было более четырех минут контроля на нижнем этаже.

Также «Беспощадный» оказался сильнее своего соперника в стойке в большинстве показателей. Но все же, по мнению судей, для победы этого было недостаточно. Рефери раздельным решением отдали победу О’Мэлли, тем самым буквально протащив его на первую позицию в рейтинге.

В итоге за 2022 год россиянин потерпел 2 очень обидных и незаслуженных поражения. Однако у «Беспощадного» внезапно появилась возможность вернуть свои былые позиции, ведь совсем недавно Яну предложил бой его давний враг Мераб Двалишвили.

Удачный исход в бою с Двалишвили сразу же вернет Яна в чемпионскую гонку

UFC 278: Мераб Двалишвили — Слова после боя

Казалось, что после проигрыша О’Мэлли Ян и вовсе может покинуть топ-5. Однако в этом плане руководство UFC пошло навстречу «Беспощадному» и оставило его на второй позиции в рейтинге.

Вновь встал вопрос о том, кто же будет следующим соперником топового россиянина. После таких неудач Ян выйдет в октагон более заряженным и озлобленным. Конечно, попасть под такой каток из числа топ-10 мало, кто хочет.

Впрочем, нашелся тот боец, который согласен разделить клетку с Петром и им оказался Мераб Двалишвили. Между Яном и грузином уже давно идет вражда. Они регулярно обмениваются не самыми ласковыми словами в соцсетях, а также очень часто дают довольно жесткие комментарии по отношению друг к другу в своих интервью.

Очный поединок — это не только возможность ворваться в титульную гонку, но и неплохой вариант выяснить отношения. Долгое время Мераб почему-то не хотел драться с Яном, но на этот раз он сам предложил данный бой.

Не стоит забывать, что Двалишвили тренируется в одной команде с действующим чемпионом легчайшего дивизиона Алджамейном Стерлингом и при этом Мераб еще является его другом.

Конечно же, хорошие товарищи и приятели ни в коем случае не столкнутся вместе в титульном поединке. Тем более, Мераб утверждал, что пока Алджамейн держится на троне, он не будет просить от руководства промоушена титульный бой.

Но Двалишвили выгодно оставаться, как можно выше в рейтинге, чтобы рассчитывать на чемпионский поединок в случае ухода Стерлинга в более высокий дивизион. Для чего же тогда нужен этот бой Яну?

Во-первых, после двух поражений ему необходима победа над соперником из топ-5, чтобы вновь подобраться к титульнику, а Мераб сейчас располагается на третьей строчке в рейтинге и дышит россиянину в спину.

Во-вторых, Двалишвили близкий друг Стерлинга, и в случае провала грузина чемпион, возможно, захочет отомстить Петру и устроить с ним трилогию. Легкой прогулки Яну ожидать не стоит и, скорее, в их противостоянии с Двалишвили будет и триллер, и боевик одновременно.

У кого больше шансов на успех?

Пётр Ян vs Шон О' Мелли / Лучшие Моменты (HD)

Если учесть, что Петра котируют в качестве одного из самых сильных ударников в промоушене, то слабых соперников ожидать явно не стоит.

Теперь каждый новый поединок для «Беспощадного» — это настоящее испытание и в этом плане встреча с Двалишвили не является исключением. Да и сам Мераб в последнее время набрал очень хорошую форму и сейчас идет на серии из восьми побед кряду.

Но стоит отметить, что грузинский боец ранее не встречался с такими соперниками, как Петр Ян, и побед над суперзвездами за исключением предыдущего успеха в поединке с Жозе Альдо больше не было.

Впрочем, бразильский ветеран, проигравший свой последний бой в карьере, был уже не на пике своих возможностей. Любой другой соперник из первой десятки дал бы Двалишвили более конкурентоспособный бой.

Вряд ли грузин с такой же уверенностью смог бы возить по октагону Кори Сэндхагена или Марлона Веру. Стоит отметить, что из восьми побед только одна была одержана досрочно.

В сентябре прошлого года грузин нокаутировал Марлона Мораиса, но для справки стоит отметить следующее: 34-летний бразилец сейчас идет на серии из пяти поражений кряду, проигрывая всем подряд. Несмотря на отличный контроль соперников в партере, сил на то, чтобы финишировать оппонента приемом Двалишвили не хватает.

То, что Мераб в поединке с Яном будет вновь рассчитывать на свои борцовские навыки, не вызывает сомнений. К тому же, хороший друг Стерлинг даст ему несколько советов, как действовать против Петра, исходя из своего личного опыта.

Петр Ян globallookpress.com

Поэтому Яну стоит обратить на грэпплинг потенциального оппонента особое внимание. В бою с тем же О’Мэлли у Петра вообще не возникло никаких проблем в партере, но с Двалишвили на нижнем этаже будет гораздо сложнее.

В плане физических кондиций россиянин не уступает своему предстоящему сопернику, а в стойке так и вовсе превосходит его. У Яна в UFC 4 победы нокаутом причем над не самыми последними бойцами.

Неудивительно, если экс-чемпион откроется в противостоянии с Двалишвили фаворитом. Несмотря на удачную серию, вряд ли Мераба можно назвать бойцом экстра-класса.

А вот Петр Ян яркими нокаутами и ударной техникой уже давно заслужил всеобщее признание. Не зря россиянину в свое время дали прозвище «Беспощадный», ведь в каждом бою экс-чемпион выходит не просто побеждать, а вырубать своих соперников.

Шанс на победу в предстоящем поединке, конечно же, есть. Но на этот раз Петру нужно сделать все так, чтобы больше ни у кого не возникло сомнений о том, кто в легчайшем дивизионе настоящий король. Яну необходимо крайне грамотно подойти к столь важному поединку, ведь теперь у «Беспощадного» права на ошибку просто нет.