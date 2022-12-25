Каннонир о проигрыше Адесанье: После поражения от Исраэля я сразу заплакал в раздевалке

Экс-претендент на титул чемпиона в среднем дивизионе UFC рассказал , что с ним случилось в раздевалке после боя с

«Тогда я испытывал очень серьезное разочарование. После поражения от Исраэля я пошел в раздевалку и начал плакать. Все, кто говорят, что слезы — это признак слабости неправы. Лично для меня это вариант справиться с накопившемся стрессом»

В июне текущего года Каннонир и Адесанья проводили поединок за звание чемпиона UFC в весовой категории до 83,9 кг. Тогда бой продлился все 5 раундов, а победу единогласным решением судей одержал Исраэль.

Всего на счету Джареда 16 выигранных поединков и 6 поражений в карьере. Ранее 38-летний американец также пробовал свои силы и в полутяжелом дивизионе UFC.