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    Спенс о бое с Кроуфордом: Мы вернемся к переговорам и увидимся с ним в ринге в 2023-м

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России
    Действующий чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версиям WBC, IBF и WBA Super Эррол Спенс дал комментарий по поводу потенциального поединка против соотечественника Теренса Кроуфорда.

    Эррол Спенс
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    Эррол Спенс

    «Кроуфорд не приложил никаких усилий, чтобы наш бой состоялся в этом году. Он решил сделать по-другому и подрался не со мной. Но я думаю, что мы с Теренсом вернемся к переговорам и все-таки подеремся в 2023 году»

    Спенс, как и Кроуфорд, еще не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В активе Теренса 39 выигранных поединков, а на счету Эррола 28 побед.

    В последнем бою Спенс в десятом раунде нокаутировал Йордениса Угаса, а Кроуфорд в начале декабря финишировал в шестом отрезке россиянина Давида Аванесяна.

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