5 самых ярких нокаутов UFC уходящего года

Вспоминаем ярчайшие нокауты в сильнейшем промоушене мира в уходящем году

1. Деррик Льюис — Тай Туиваса

12 февраля в октагоне на турнире UFC 271 встретились 2 ярких панчера в лице Льюиса и Туивасы, которые одержали в промоушене немало досрочных побед. Деррик за годы своих выступлений в тяжелом весе установил рекорд организации по количеству нокаутов.

«Черный зверь» вырубал своих соперников целых 13 раз, и пока что к этой цифре еще не сумел подобраться ни один другой боец промоушена. Неудивительно что опытный американец открылся фаворитом в том противостоянии.

Первый раунд между этими тяжеловесами был довольно равным и по очереди в клетке доминировали то Дерек, то Тай. А вот во втором отрезке опытный Льюис сумел перевести оппонента в партер и на протяжении некоторого времени австралиец не мог подняться на ноги.

Американец почуял кровь и решил попытаться добить Туивасу. Однако, к удивлению многих, Тай все-таки сумел встать на ноги и в итоге прижал более опытного соперника к сетке.

Буквально сразу же австралиец пустил правый локоть в голову Льюиса и в одно мгновение 120-килограммовый Дерек рухнул на канвас. Для «черного зверя» в этой встрече все было закончено, а Туиваса одержал очень тяжелую победу, после которой сразу же в октагоне по традиции выпил пива из кроссовка.

2. Крис Гутьеррес — Фрэнки Эдгар

Крис Гутьеррес globallookpress.com

Встреча одного из самых перспективных бойцов легчайшего дивизиона и живой легенды промоушена состоялась на одном из недавних турниров в Нью-Йорке 12 ноября. Крис подходил к своему очередному бою на беспроигрышной серии из восьми поединков.

Фрэнки же в последнее время уступал практически всем подряд и даже переход в более низкую весовую категорию ему не помог. Для бывшего чемпиона легкого дивизиона бой с Гутьерресом был последним в карьере.

При этом 41-летний звездный ветеран являлся явным андердогом в данном противостоянии. История знает немало примеров, когда возрастные бойцы в своих последних поединках давали серьезное сопротивление более молодым соперникам.

Но тогда явно был не вечер Эдгара. Гутьеррес обозначил свое преимущество уже с самых первых секунд поединка. Он активно шел вперед и буквально сразу дал понять, что не собирается щадить ветерана.

Для Фрэнки в той пятиминутке закончилось все очень печально. В какой-то момент Эдгар решил пойти вперед, но при этом его руки были расставлены очень широко. Крис очень удачно подловил своего соперника на ошибке. Гутьеррес запустил мощнейшее колено в голову, после которого звездный ветеран упал в глухой нокаут.

3. Марлон Вера — Доминик Кру

Эквадорский боец уже давно рвется к бою за титул. Раз за разом «Чито» выходил победителем из тяжелых поединков с непростыми соперниками. 13 августа Марлону предстояло сразиться с бывшим чемпионом легчайшего дивизиона Домиником Крузом.

После двух поражений от Гарбрандта и Сехудо экс-обладатель пояса, конечно же, потерял форму, но он по-прежнему продолжал пребывать в рейтинге. После пары ярких побед Крузу и вовсе удалось забраться в топ-10.

И стоит отметить, что на протяжении большей части поединка в ряде эпизодов Доминик перебивал более молодого «Чито». Однако на всю дистанцию бывшего чемпиона не хватило и кульминация наступила в пятом раунде.

Марлон Вера globallookpress.com

К середине отрезка Круз начал сдавать физически, что заставило его отступать назад и обороняться. Оказавшись у сетки, 37-семилетний американец решил увернуться от удара рукой со стороны Веры.

Однако буквально в ту же секунду эквадорец запустил хед-кик левой ногой, который нашел своего адресата. Круз сразу же отключился и на этом поединок для него был закончен.

4. Леон Эдвардс — Камару Усман

На UFC 278 англичанин Эдвардс наконец-то получил долгожданный титульный поединок в полусреднем дивизионе. К данному бою с нигерийцем Леон подходил на серии из девяти побед кряду.

Промоушен не обращал на британца никакого внимания и бросал его под самых жестких и неудобных соперников. Однако Эдвардса столь серьезная оппозиция нисколько не смущала и из каждого боя он вышел победителем.

UFC до последнего игнорировал Леона в качестве претендента, но все-таки решил дать ему шанс проявить себя в связи с тем, что ставить против доминирующего Усмана было больше некого.

Первый раунд Эдвардс забрал, но в последующих трех отрезках нигериец вновь включил свою излюбленную тактику. Он контролировал соперника в клинче, работая первым номером на очки. Для того, чтобы удержать пояс, Усману необходимо было продержаться всего лишь один раунд.

Все шло к логичной победе Камару по очкам, однако на последней минуте заключительного отрезка Леон выбрасывает точнейший хай-кик, срубивший фаворита этого противостояния наповал. Эдвардс сенсационно отобрал пояс у Усмана и нанес ему первое поражение в UFC.

5. Майкл Чендлер — Тони Фергюсон

Безумный нокаут / Бой Фергюсон — Чендлер на UFC 274 / ВЫРУБИЛ С ОДНОГО УДАРА

Чендлер и Фергюсон встретились в октагоне 7 мая. Бойцы подходили к очной встрече после поражений в предыдущих поединках и победа нужна была каждому. Ранее «Эль-Кукуй» шел на серии из 12-ти побед кряду и ему удалось даже побывать временным чемпионом легкого дивизиона.

Но возраст берет свое и с годами Фергюсон потерял актуальную форму. Тем не менее, против бывшего чемпиона Bellator «Эль-Кукуй» начал поединок довольно неплохо.

После первого отрезка могло показаться, что в данном бою у Тони даже есть шанс на победу. Правда никто и предположить не мог, что в начале второго раунда некогда ярчайшего финишера UFC ждет столь громкий крах.

Фергюсон находился в довольно широкой стойке, а его голова была выдвинута немного вперед. Складывалось впечатление, что Тони либо ожидал тейкдауна со стороны Чендлера, либо сам готовился пройти в ноги.

Но Майкл, не долго думая, наградил «Эль-Кукуя» точным фронт-киком в голову. Тот упал так, что дальнейшего добивания просто не потребовалось. Находясь на канвасе, Фергюсон вообще не двигался и не подавал никаких признаков жизни.

Нокаут получился очень жестким и суровым. В итоге Чендлер разрушил миф о том, что Тони нельзя финишировать. Позднее данное выступление Майкла от World MMA Awards удостоилось приза лучшего нокаута 2022 года.