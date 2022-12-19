Царукян деклассировал Исмагулова, Каннонир одержал тяжелую победу над Стриклендом. Обзор карда UFC Vegas 66

18 декабря состоялся турнир UFC Vegas 66. В главном бою вечера в среднем весе подрались Шон Стрикленд и Джаред Каннонир

Результаты боев предварительного карда

1.Сергей Морозов по итогам трех раундов оказался сильнее Джорни Ньюсона в легчайшем весе

2.Давид Дворжак судейским решением проиграл Манелу Капу в наилегчайшем весе

3.Брайан Баттл решением судей уступил Ринату Фахретинову в рамках полусреднего дивизиона

4.Рафа Гарсия по итогам трех раундов одолел Хайисаера Махешате в легком весе

5.Саид Нурмагомедов выиграл сабмишном во втором раунде у Саидйокуба Кахрамонова в легчайшем весе

6. Джейк Мэтьюз судейским решением уступил Мэтью Семелсбергеру в полусреднем дивизионе

7.Шайен Влисмас в женском минимальном весе судейским решением проиграла Кори Макенне

Лучшие моменты турнира UFC Вегас 66: Каннонир vs Стрикланд

Результаты боев основного карда

Открывал основной кард турнира в Лас-Вегасе поединок в рамках среднего дивизиона между Коди Брандэйджем и Михалом Алексейчуком. Оба бойца сопоставимы по своему классу и на момент встречи они не являлись представителями топ-15.

Ожидалось, что соперники покажут интересный и конкурентоспособный поединок, ведь каждый из них подходил к последнему турниру текущего года после яркой победы нокаутом в первом раунде.

И Коди, и Михал в основном предпочитают действовать в стойке и поэтому никакой борьбы в данном бою не было. Но яркого зрелищного поединка также не получилось и в итоге Алексейчук, который ранее дрался в полутяжелом дивизионе, за счет своей мощи и габаритов нокаутировал Брандэйджа уже в первом раунде.

Следующий бой проходил с участием Дрю Добера и Бобби Грина в легком весе. Стоит отметить, что каждый из данных оппонентов в подходил к бою в разной форме. Добер не так давно находился в числе топ-15 и пока что он держит свой уровень.

До UFC Vegas 66 Дрю оформил 2 победы кряду нокаутом. А вот, что касается Бобби, то он подходил к очередному бою после поражения в первом раунде от Ислама Махачева. Вообще, в последнее время Грин выступает неоднозначно и неудивительно что, он считался андердогом в данном противостоянии.

Но все же быстрого финиша на этот раз не получилось и в первом раунде Бобби пытался навязать сопернику свои условия. Правда вот вторая пятиминутка для Грина сложилась крайне неудачно, потому как Добер зажал его возле сетки и далее отправил в жесткий нокаут.

Дрю Добер и Бобби Грин globallookpress.com

В полулегком весе в очном противостоянии сошлись недавний 15-й номер рейтинга Алекс Касерес и Джулиан Эроса. Оба соотечественника из Америки в последнее время показывают очень убедительные выступления.

Касерес шел на серии из пяти побед кряду и проиграл только в предыдущем поединке решением. А Джулиан подходил к очередному бою на серии из трех выигранных встреч.

Соперники начали свой поединок в довольно высоком темпе, но явного доминирования одной из сторон так и не было. Зато в третьем раунде Алекс здорово воспользовался ошибкой оппонента и поймал его точным попаданием ногой в голову.

Таким образом, Касерес закрывает свое предыдущее поражение и дает понять руководству UFC, что они очень зря за несколько дней до начала данного турнира решили убрать его из рейтинга.

В наилегчайшем дивизионе сошлись восьмой номер Амир Альбази и дебютант промоушена Алессандро Коста. Бразилец показался UFC очень интересным и перспективным бойцом, вследствие чего его сразу же решили свести с соперником из первой десятки.

Форма Косты внушала доверие, ведь он подходил к своему дебюту в самой сильной лиге мира на серии из семи выигранных встреч кряду. Но все же его уровень оказался ниже, чем у соперника из Ирака.

За первые 2 раунда бразильцу надо отдать должное, ведь он неплохо держался против более опытного и мастеровитого оппонента. Но дотерпеть до судейского решения Алессандро так и не смог и в третьем раунде он попался на апперкот, после которого упал в нокаут.

Царукян доминировал над Исмагуловым все 3 раунда, а Стрикленд и Каннонир устроили рубку

Джаред Каннонир и Шон Стрикленд globallookpress.com

В со-главном поединке вечера сошлись 2 топовых легковеса Арман Царукян и Дамир Исмагулов. В преддверии очной встречи соперники занимали девятую и 12-ю позиции в рейтинге соответственно.

Стоит отметить, что стилистически оппоненты явно отличаются друг от друга, так как Арман предпочитает бороться, а Исмагулов является приверженцем рукопашного боя. Дамир подходил к этому поединку на серии из пяти побед подряд, правда показать все свои сильные качества во встрече с Царукяном ему не удалось.

Амран уже в первом раунде провел несколько удачных тейкдаунов, а по ходу встречи у него была не одна возможность финишировать своего соперника. В концовке поединка Исмагулов и вовсе просто выживал.

Дамир практически не попадал по сопернику в стойке, да и тот не предоставлял ему такой возможности. Более важной задачей для Исмагулова было не дать финишировать себя и с этим он справился.

Но в итоге Дамир абсолютно по делу проиграл бой единогласным решением судей, потерпев свое первое поражение в UFC. Что касается Царукяна, то он закрывает предыдущую неудачу во встрече с Матеушем Гамротом и теперь хочет драться с соперником из первой пятерки рейтинга.

А в главном событии на турнире в Лас-Вегасе сошлись Шон Стрикленд и Джаред Каннонир, чей поединок проходил в рамках среднего дивизиона. Соперники стоили друг друга и за свою карьеру они дрались со многими звездами.

К примеру, Джаред в предыдущем поединке пытался отобрать пояс у Исраэля Адесаньи, но в итоге проиграл ему единогласным решением. Стикленд же подходил к данной встрече после поражения нокаутом в первом раунде от нынешнего чемпиона Алекса Перейры.

Однако к бою с Каннониром он подготовился гораздо лучше. Уже в первом раунде Шон несколько раз хорошо попал по сопернику. Также ему регулярно удавалось потрясти Джареда и тот падал в нокдауны.

Каннонир действовал более вариативно, однако попадания со стороны Стрикленда наносили гораздо больше урона. По общему количеству ударов Шон перебил недавнего претендента на титул.

При этом на его счету в 2 раза больше попаданий в голову, чем у Джареда и также есть один успешный тейкдаун. Исходя из статистики, можно сделать вывод, что Стрикленд в этом поединке заслужил победу немного больше.

Но у судей на этот счет было свое мнение и раздельным решением они отдали предпочтение Каннониру. Стрикленд, конечно же, выразил недовольство работой рефери. За последний месяц это уже третий поединок в UFC, после которого к судьям возникает очень много вопросов.