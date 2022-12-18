Конор Макгрегор: Я хочу подраться в среднем весе

Первый в истории чемпион UFC сразу в двух дивизионахв своих соцсетях написал, что планирует провести поединок в рамках средней весовой категории.

«Я уже не раз спарринговал с теми, кто выступает в средневесах и полутяжах. Я однозначно готов провести поединок в категории до 83,9 кг. Уверен, что мне организуют этот бой»

Напомним, что на протяжении большей части карьеры ирландец выступал в полулегком и легком дивизионах, где лимит составляет до 66 и 70,3 кг.

Также в активе Макгрегора было 3 поединка в полусреднем весе с Нейтом Диасом и Дональдом Серроне. В последнем из них Конор одержал победу нокаутом над «Ковбоем» на 40-й секунде встречи.