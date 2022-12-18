Конор Макгрегор: Я хочу подраться в среднем весе

Конор Макгрегор Фото: globallookpress.com
«Я уже не раз спарринговал с теми, кто выступает в средневесах и полутяжах. Я однозначно готов провести поединок в категории до 83,9 кг. Уверен, что мне организуют этот бой»
Напомним, что на протяжении большей части карьеры ирландец выступал в полулегком и легком дивизионах, где лимит составляет до 66 и 70,3 кг.
Также в активе Макгрегора было 3 поединка в полусреднем весе с Нейтом Диасом и Дональдом Серроне. В последнем из них Конор одержал победу нокаутом над «Ковбоем» на 40-й секунде встречи.