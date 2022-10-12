Сергей Павлович подерется с Тайем Туивасой в со-главном событии вечера 4 декабря

Стал известен следующий соперник российского тяжеловесаи им стал третий номер рейтинга дивизиона до 120 кг

Их встреча пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире UFC Fight Night, который состоится 4 декабря в Орландо в США, а в главном бою встретятся Стивен Томпсон и Кевин Холлэнд.

К данному поединку Сергей Павлович подходит после победы нокаутом в первом раунде над Дерриком Льюисом. Сейчас россиянин идет на серии из четырех выигранных боев кряду.

Тай Туиваса в своем последнем поединке проиграл нокаутом в третьем раунде Сирилу Гану. Всего в активе 29-летнего австралийца 14 побед и 4 поражения в профессиональной карьере.