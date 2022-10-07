На Тайсона Фьюри объявлена охота. Энди Руис, Джо Джойс и другие выстроились в очередь на поединок с «цыганским королем»

Переговоры Фьюри и Джошуа зашли в тупик. Другие боксеры хотят воспользоваться ситуацией

Фьюри хотел драться с Джошуа, но боя с «Эй-Джеем» уже точно не будет

Практически на протяжении месяца Тайсон Фьюри вел переговоры с командой Энтони Джошуа об очном поединке. Казалось, что стороны пришли к соглашению и их бой уже был назначен на 3 декабря текущего года.

При этом команды Фьюри и Джошуа даже успели обсудить финансовую составляющую, и, по их договоренности, примерно 60% от общего гонорара должны были отойти в сторону Тайсона, а остальные 40 предназначались для Энтони.

Болельщики уже были в ожидании очередного громкого поединка и все, что оставалось сделать боксерам, — это подписать контракт. Однако буквально в последний момент что-то пошло не так и переговоры между сторонами просто-напросто оборвались.

«Цыганский Король» Тайсон Фьюри | Все Нокауты

Позднее Фьюри в своих соцсетях написал, что Джошуа отказался подписывать контракт на бой в установленные сроки.

Тайсон Фьюри Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC У нас была четкая договоренность, что Джошуа обязан подписать контракт на бой к определенному времени. 26 сентября до 17:00 — это последний срок. Однако Джошуа контракт так и не подписал. Поэтому можете забыть про этого трусливого качка. На этом наши переговоры заканчиваются. Джошуа просто не захотел со мной драться

Впрочем, есть и другая версия, почему данный поединок сорвался. Как говорит команда Джошуа, Фьюри во время переговоров постоянно диктовал свои условия и в один момент он и вовсе перешел все границы.

Примечательно, что изначально «Эй-Джей» соглашался практически со всеми требованиями, предъявленными Тайсоном. Энтони очень нужен этот бой и он готов был выйти на ринг 3 декабря. Однако уже со стопроцентной вероятностью можно смело говорить, что в 2022 году данный поединок точно не состоится.

Конечно же, данной ситуацией захотели воспользоваться конкуренты. И после того, как все узнали, что боя между Фьюри и Джошуа не будет, в очередь к «цыганскому королю» выстроились сразу несколько боксеров.

Энди Руис, Джо Джойс и Мануэль Чарр бросили вызов Фьюри в числе первых

Тайсон Фьюри globallookpress.com

В последние дни за Тайсоном Фьюри началась настоящая охота и каждый боксер, входящий в топ-10 рейтинга по какой-либо из версий, изъявил желание встретиться на ринге с «цыганским королем».

Мексиканский тяжеловес Энди Руис одним из первых высказался о потенциальном бое с непобедимым британцем. Вот, что он написал в своем Instagram:

Энди Руис Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Если Джошуа отказывается от этого боя, то я готов выйти ему на замену. Думаю, что мы с Тайсоном можем устроить отличный поединок

Мексиканец ранее был чемпионом мира в тяжелом весе и несколько лет назад того же Энтони Джошуа он отправил в нокаут. Это соперник из числа топов и, действительно, против такого боксера Фьюри пришлось бы изрядно попотеть.

Однако сам Тайсон утверждает, что помимо него самого самый сильный тяжеловес, с которым ему будет нелегко, — это его соотечественник Джо Джойс. Вот, что пишет об этом «цыганский король»:

Тайсон Фьюри Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Не так давно я решил пересмотреть поединки боксеров-тяжеловесов. Знаете, что я скажу? Джо Джойс это лучший тяжеловес на планете, не считая меня. Сможет ли он что-то показать в поединке со мной? Точно не могу сказать, но думаю, что мы вполне можем это выяснить

Сам же Джо Джойс, как и Тайсон Фьюри, еще ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере. Несмотря на то, что ему 37 лет, он продолжает демонстрировать высочайший уровень.

В своем последнем поединке Джо в 11-м раунде нокаутировал непростого соперника в лице Джозефа Паркера, который раньше никогда не проигрывал досрочно. После победы он заявил, что тоже не против подраться с Тайсоном Фьюри.

Как оказалось, Руис и Джойс не единственные, кто желает сразиться с «цыганским королем». К этим двоим недавно добавился и Мануэль Чарр, с которым у Тайсона Фьюри конфликт уже давно.

Не исключено, что через некоторое время желающих будет еще больше, ведь подраться за титул чемпиона мира по версии WBC — это мечта любого тяжеловеса.

Фьюри выбрал в соперники Чисору, но при этом держит в уме бой с Усиком

Александр Усик globallookpress.com

Сейчас выбор соперников у Тайсона Фьюри довольно разнообразен, но сам он почему-то изъявил желание в третий раз своей карьере встретиться с Дереком Чисорой. Как сообщают промоутеры, «цыганский король» уже отправил своему соотечественнику контракт на бой.

Пожалуй, выбор Тайсона можно назвать очень неоднозначным, ведь Чисора это не тот соперник, который может оказать Фьюри серьезное сопротивление. Да и мотивы «цыганского короля» непонятны, ведь ранее он уже дважды нокаутировал Дерека.

Гораздо интересней было бы посмотреть на бой против Усика, про который Фьюри пока что не забывает. Если все сложится, то встреча двух непобедимых боксеров может быть уже в конце февраля.

Однако в последнее время по ходу переговоров Тайсон требует слишком многого и поэтому тот же Энтони Джошуа так и не подписал контракт. Порой, мысли Фьюри очень сложно понять и об этом в своих интервью уже не раз высказывались и Эдди Хирн, и Боб Арум.

Тайсон довольно непредсказуемый человек, который может поменять свое решение очень быстро. В связи с этим, дать каких-либо гарантий о том, с кем Фьюри будет драться в своем следующем поединке просто невозможно.

Однако такой боец, как Тайсон, однозначно не останется без соперника. Сейчас Фьюри является, пожалуй, наиболее медийным боксером и поэтому он будет выбирать для себя самые выгодные условия и самого подходящего оппонента.