Майкл Чендлер: «То, что Махачев лучший легковес, — это из разряда фантастики»

Экс-чемпион Bellator в легком весе, а ныне топовый боец UFCв очередной раз заявил , чтосильно переоценен.

Майкл Чендлер Экс-чемпион Bellator в легком весе Те, кто считают Оливейру андердогом, просто безумцы. Махачев довольно мастеровитый боец с хорошим арсеналом приемов. Но он еще должен доказать, что является номером один. То, что он лучший, — это из разряда фантастики

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся друг с другом за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире в Абу-Даби 22 октября.

Майкл Чендлер чуть позднее подерется с Дастином Порье и победитель данной пары может стать следующим претендентом на пояс в дивизионе до 70,3 кг.