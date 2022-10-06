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    Майкл Чендлер: «То, что Махачев лучший легковес, — это из разряда фантастики»

    Бокс/ММА ММА UFC Bellator Eagle FC Сборная России
    Экс-чемпион Bellator в легком весе, а ныне топовый боец UFC Майкл Чендлер в очередной раз заявил, что Ислам Махачев сильно переоценен.

    Майкл Чендлер
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    Майкл Чендлер

  • Майкл Чендлер
  • Экс-чемпион Bellator в легком весе
  • Те, кто считают Оливейру андердогом, просто безумцы. Махачев довольно мастеровитый боец с хорошим арсеналом приемов. Но он еще должен доказать, что является номером один. То, что он лучший, — это из разряда фантастики

    • Ислам Махачев и Чарльз Оливейра сразятся друг с другом за звание чемпиона UFC в легком весе на турнире в Абу-Даби 22 октября.

    Майкл Чендлер чуть позднее подерется с Дастином Порье и победитель данной пары может стать следующим претендентом на пояс в дивизионе до 70,3 кг.

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