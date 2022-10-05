5 российских бойцов и боксеров, чья карьера пошла на спад в 2022 году

Все они переживают не самые приятные времена в своей карьере

Дмитрий Кудряшов

Несколько лет назад Дмитрий был обладателем чемпионского пояса по боксу в первом тяжелом весе по версии WBC Silver. После того, как Кудряшов завоевал титул, он провел несколько защит против довольно серьезных соперников и одним из них стал Оланреваджу Дуродола, которого россиянин нокаутировал в пятом раунде.

Также в активе Дмитрия был поединок против Юниейра Дортикуса за звание чемпиона мира по боксу по версии WBA. Тот бой для Кудряшова сложился неудачно, но, в целом, россиянин держал свой уровень и регулярно дрался с сильнейшими боксерами.

За свой мощный удар Дмитрий получил прозвище «русская кувалда» и выбрано оно явно неспроста, ведь всего в активе боксера 24 победы нокаутом из 25 выигранных поединков.

Статистика, действительно, впечатляющая и, казалось, что Кудряшов продолжит завоевывать новые трофеи. Однако после поражения в прошлом году от Евгения Тищенко в карьере Кудряшова начался заметный спад.

В 2022-м у Дмитрия не было ни одного соперника из числа профессиональных боксеров с солидным опытом. В поединке с Вагабом Вагабовым, являющимся бойцом поп-ММА, Кудряшов одержал победу уже в первом раунде.

Дмитрий Кудряшов globallookpress.com

А вот уже в следующей встрече против звезды кулачной лиги Сослана Асбарова Дмитрий потерпел поражение единогласным решением судей. В том поединке экс-чемпион мира был не похож на самого себя.

Нынешняя форма «русской кувалды» вызывает много вопросов. Складывается впечатление, что теперь Дмитрию Кудряшову вернуть свои прежние кондиции будет невероятно тяжело.

Шамиль Абдурахимов

Возрастной россиянин уже на протяжении долгого времени пребывает в топ-15 тяжелого дивизиона UFC. За свою карьеру Шамиль дрался со многими именитыми соперниками и к их числу можно отнести Деррика Льюиса, Кертиса Блейдса, Андрея Орловского, Криса Дакаса и Марчина Тыбуру.

Однако текущий год для Абдурахимова складывается не самым лучшим образом. В марте Шамиль дрался против своего соотечественника Сергея Павловича и в итоге уступил ему нокаутом уже в первом раунде.

После такого выступления у руководства UFC появились вопросы к состоянию россиянина. Позиции Абдураимова в рейтинге резко упали и теперь он занимает 15-ю строчку, находясь на грани вылета из топа.

Сейчас Шамиль идет на серии из трех поражений кряду и теперь ему выдают в соперники менее статусных бойцов. На сентябрьском турнире в Лас-Вегасе Абдурахимов должен был драться с Жаилтоном Алмейдой. Однако у россиянина возникли проблемы с визой и он не смог прилететь в США.

Руководство промоушена пошло Шамилю на встречу и его поединок перенесли на турнир UFC 280. Получается, что в карьере 41-летнего россиянина настал переломный момент и в случае очередного поражения он может выпасть из топ-15 окончательно. В поединке с Алмейдой Шамилю нужна только победа.

Александр Емельяненко

https://www.youtube.com/watch?v=Xq1rdFZ0-xA Вячеслав Дацик VS Александр Емельяненко ПОЛНЫЙ БОЙ

Александр растерял свою пиковую форму еще несколько лет назад. Тем не менее, не так давно он дрался против Магомеда Исмаилова и Марсио Сантоса, которых их уж точно нельзя назвать слабыми соперниками.

Однако после неудач уровень оппозиции Емельяненко стал гораздо слабее и явным примером тому является один из его недавних поединков против Джеффа Монсона, которому сейчас уже за 50 лет. Александр сумел одолеть более возрастного американца в кулачном бою, но все-таки это уж точно не та победа, которой можно гордиться.

Эксперты и поклонники смешанных единоборств считали, что Александр сможет вернуть былую форму, однако все эти раздумья опроверг его последний поединок по правилам бокса против Вячеслава Дацика.

В главном событии вечера на турнире Hardcore Boxing Емельяненко проиграл своему сопернику нокаутом уже на 13-й секунде первого раунда. И тут стало понятно, что нынешнее состояние вообще не позволяет Александру на что-либо рассчитывать.

Александр Шлеменко

Для экс-чемпиона Bellator в среднем весе 2022 год тоже складывается неудачно. В последнее время Александр выступает в отечественных промоушенах и еще в 2021-м он довольно неплохо показывал себя в поединках с Артуром Гусейновым и Марсио Сантосом.

Однако своими двумя предыдущими выступлениями «Шторм» явно разочаровал своих болельщиков. В конце августа Шлеменко неожиданно проиграл в первом раунде нокаутом мало известному бойцу Александру Иличу, а спустя месяц ему едва удалось зацепиться за ничью в противостоянии с возрастным бразильцем Клебером Соузой.

По этому поводу даже высказался бывший соперник Шлеменко Вячеслав Василевский, которого Александр дважды победил в 2016 году:

Вячеслав Василевский Российский боец смешанных единоборств Многие и вовсе утверждают, что в последнем бою должен был победить именно бразилец. Примерно месяц назад Шлеменко в соперники дали мешка из Европы и тот мешок сумел нокаутировать его менее чем за минуту. Теперь же он едва не уступил возрастному мешку из Бразилии, который, как многие говорят, заслуживал победу. Очевидно, что «Шторм» стал «Штилем». После такого провала главное не спиться

Звучит все это, конечно, жестко и грубо, но надо признать, что справедливо. В последних двух поединках Шлеменко не показал практически ничего и возраст в 38 лет дает о себе знать.

Аскар Аскаров

Аскар Аскаров globallookpress.com

Нельзя сказать, что в карьере данного бойца произошел настолько серьезный спад, как у Шлеменко, Емельяненко, Кудряшова и Абдурахимова. До 26 марта текущего года Аскар и вовсе претендовал на то, чтобы со временем вписать свое имя в историю смешанных единоборств.

Аскаров на протяжении длительного периода шел без единого поражения в профессиональной карьере. В активе Аскара было 14 побед и одна ничья по правилам ММА. Его уже всерьез начали рассматривать, как одного из претендентов на чемпионский пояс в наилегчайшем дивизионе UFC.

На мартовском турнире Аскаров встречался с Кайем Кара-Франсом. Соперник, действительно, был очень серьезным, и их очный поединок прошел все 3 раунда.

Однако на этот раз Аскар проиграл единогласным решением судей.

Таким образом, россиянин потерпел первое поражение в своей карьере и остался на четвертой строчке рейтинга. Очевидно, что теперь Аскаров получит шанс сразиться за пояс очень нескоро.

В январе 2023 года пройдет очередная титульная встреча между Брендоном Морено и Дейвисоном Фигередо и, вероятнее всего, после этого боя руководство промоушена далее даст возможность показать себя Александре Пантоже и тому же Каю Кара-Францу.

Конечно, ничего критичного с Аскаровым не случилось и он по-прежнему входит в топ-5 бойцов наилегчайшего веса. Однако до встречи с австралийцем Аскар мог рассчитывать на то, чтобы в будущем встать в один ряд с Хабибом Нурмагомедовым, который никогда не проигрывал. Теперь же статистика россиянина немного испорчена и поражение от Кара-Франца никуда не денется.