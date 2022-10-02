Россиянин Вячеслав Борщев проиграл Майку Дэвису на турнире UFC Vegas 61

В рамках основного карда на турнире UFC Vegas 61 состоялся бой между легковесами с участием россиянина

Встреча продлилась все 3 раунда, а победу единогласным решением судей одержал американский боец. Таким образом, Борщев проигрывает второй поединок кряду.

Всего в активе Вячеслава 9 боев в профессиональной карьере. На его счету 6 побед и 3 поражения. В UFC Борщев выступает с января 2022 года. Поединок против Дэвиса для Вячеслава стал для него третьим в сильнейшем промоушене мира.

Также на турнире в Лас-Вегасе дрался еще один россиянин Алексей Олейник, который по итогам трех раундов проиграл Илиру Латифи, а встреча Максима Гришина против Филипа Ланса была отменена по неизвестным причинам.