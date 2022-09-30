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    Хирн о Фьюри: «Я разочарован в нем. Тайсон вновь отказывается драться»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
    Известный спортивный промоутер Эдди Хирн раскритиковал поведение чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

    Эдди Хирн
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    Эдди Хирн

  • Эдди Хирн
  • Спортивный промоутер
  • Я разочаровался в Тайсоне. Вообще, сложно предугадать чего он хочет. Он вновь отказывается драться. Впрочем, Фьюри уже завтра может позвонить и сказать, что готов выйти в ринг. Непонятно, что творится в его голове. Тот же Джошуа согласен был драться в удобное время для Фьюри. Но Тайсон отказался от этого поединка

    • По итогам предварительным переговоров, Фьюри должен был провести поединок со своим соотечественником Энтони Джошуа 3 декабря. Однако накануне Тайсон заявил, что этого боя не будет.

    Теперь же «цыганский король» бросает вызов Махмуду Чарру и Дереку Чисоре. Всего на профессиональном ринге Фьюри провел 33 поединка. На его счету 32 победы и одна ничья.

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