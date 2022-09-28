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    Джо Джойс: «Я остановлю Усика!»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Британский профессиональный боксер Джо Джойс, являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, считает, что сумеет победить Александра Усика в очном поединке.

    Джо Джойс
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    Джо Джойс

  • Джо Джойс
  • Претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO
  • Я сумею остановить его. Думаю, что доставлю ему немало проблем. Я видел, как он дрался с Джошуа. Скоро я начну готовиться именно под Усика. Буду спарринговать с левшами. В очном бою я просто переработаю его

    • В своем последнем поединке Джо Джойс нокаутировал в 11-м раунде Джозефа Паркера. Таким образом, британец сумел защитить свои чемпионские пояса по версиям WBC Silver и WBO International.

    На данный момент Джо Джойсу 37 лет и на профессиональном ринге он одержал 15 побед, ни разу не проиграв.

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