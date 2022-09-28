Джо Джойс: «Я остановлю Усика!»

Британский профессиональный боксер Джо Джойс
, являющийся обязательным претендентом на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, считает
, что сумеет победить Александра Усика
в очном поединке.
Джо ДжойсПретендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBOЯ сумею остановить его. Думаю, что доставлю ему немало проблем. Я видел, как он дрался с Джошуа. Скоро я начну готовиться именно под Усика. Буду спарринговать с левшами. В очном бою я просто переработаю его
В своем последнем поединке Джо Джойс нокаутировал в 11-м раунде Джозефа Паркера. Таким образом, британец сумел защитить свои чемпионские пояса по версиям WBC Silver и WBO International.
На данный момент Джо Джойсу 37 лет и на профессиональном ринге он одержал 15 побед, ни разу не проиграв.