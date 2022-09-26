Тайсон Фьюри об Усике: «Я его вырублю, даже если буду очень сильно пьян»

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весев очередной раз высказался в адрес украинца

Тайсон Фьюри Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Для среднего веса Усик вполне неплох. Но он никогда не побеждал нормальных соперников. Кого он победил? Чемпиона мира по кроссфиту? Пускай, попробует выйти против меня. Я его вырублю, даже если буду очень пьяным

Александр Усик в своем последнем поединке раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа. После победы украинец вызвал на поединок Тайсона Фьюри.

Стоит отметить, что «цыганский король», как и Александр Усик, еще ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере. На счету Тайсона 32 победы и одна ничья.