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    Тайсон Фьюри об Усике: «Я его вырублю, даже если буду очень сильно пьян»

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF Энтони Джошуа
    Действующий чемпион мира по боксу в тяжелом весе Тайсон Фьюри в очередной раз высказался в адрес украинца Александра Усика.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

  • Тайсон Фьюри
  • Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC
  • Для среднего веса Усик вполне неплох. Но он никогда не побеждал нормальных соперников. Кого он победил? Чемпиона мира по кроссфиту? Пускай, попробует выйти против меня. Я его вырублю, даже если буду очень пьяным

    • Александр Усик в своем последнем поединке раздельным решением судей одолел Энтони Джошуа. После победы украинец вызвал на поединок Тайсона Фьюри.

    Стоит отметить, что «цыганский король», как и Александр Усик, еще ни разу не проигрывал в своей профессиональной карьере. На счету Тайсона 32 победы и одна ничья.

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