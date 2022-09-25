Команда Махачева считает, что Оливейра струсит и не приедет в Абу-Даби. Дана Уайт уже приготовил замену на случай форсмажора

До самого ожидаемого боя года в UFC осталось чуть менее 30 дней

Бой Оливейры и Махачева должен состояться, но в UFC случается всякое

В последнее время в UFC нередко срываются поединки, как топовых бойцов, так и ноунеймов вместе с ветеранами. Далеко ходить не нужно и последний такой пример — это несостоявшаяся встреча Хамзата Чамаева и Нейта Диаса.

Тот же Оливейра однажды проваливал весогонку и тогда его поединок с Джастином Гейджи был на грани срыва. Однако бразилец не уложился в лимит всего на 200 грамм и руководство UFC решило не отменять титульную встречу. Риск очередного провального взвешивания со стороны Чарльза присутствует, но боец заявил, что подобного в его карьере больше не повторится.

Тем не менее, Хабиб Нурмагомедов, являющийся одним из тренеров Ислама Махачева, в открытую утверждает, что Оливейра просто-напросто не приедет на этот поединок. По мнению россиянина, несделанный вес может стать прикрытием. На деле же Хабиб считает что, Оливейра боится драться с Махачевым.

Хабиб Нурмагомедов Экс-чемпион UFC в легком весе Я абсолютно уверен, что этого боя не состоится. Оливейра побоится драться с нами в Абу-Даби. Исламу все равно, у кого отбирать чемпионский пояс. Мы готовы сразиться с любым соперником. Вероятнее всего, Махачеву вместо Оливейры дадут бойца на замену

Ислам Махачев globallookpress.com

Впрочем, в команде самого бразильца об отмене боя нет и речи. Сейчас Чарльз продолжает вести подготовку к данному поединку и вот, что о предстоящем бое говорит его тренер Алиреза Ноэй:

Алиреза Ноэй Тренер Чарльза Оливейры по борьбе Я не думаю, что Чарльз так легко позволит в Махачеву пройти в ноги. Оливейра является грэпплером мирового уровня. За последние 4 года он добился невероятного прогресса. Конечно, у нас очень серьезный соперник. Я считаю, что Махачев даже лучше, чем Нурмагомедов. Но ему не удастся в партере контролировать Чарльза так, как он это делал с другими соперниками. Оливейра не из тех, кто будет лежать на спине и бездействовать

Видно, что Чарльз вместе со своим тренерским штабом решительно настроен на предстоящий поединок. Очевидно, что на разговоры об отмене встречи Оливейра и его команда не обращают внимание.

Дана Уайт нашел запасного. Глава UFC все же решил подстраховаться

Beneil Dariush vs Tony Ferguson UFC 262 FULL FIGHT NIGHT CHAMPIONSHIP

Конечно же, в преддверии такого громкого поединка может произойти абсолютно все и Дана Уайт, как никто другой, знает, что нужно делать в подобной ситуации. Глава UFC не может допустить срыва очередного чемпионского боя и на этот раз он подготовился заранее.

Стало известно, что есть запасной соперник, который может выйти в октагон в случае форсмажора и им стал шестой номер рейтинга легковесов Бенеил Дариуш. Американец в своем последнем поединке одолел единогласным решением судей Тони Фергюсона сейчас он идет на серии из семи побед кряду.

Как раз, статистика и объясняет, почему Дана Уайт запасным выбрал именно Дариуша. При этом стоит отметить, что кроме Оливейры и Махачева других бойцов, идущих на такой победной серии просто нет. При этом те же Майкл Чендлер, Дастин Порье и Джастин Гейджи уже дрались с бразильцем за титул и проиграли.

Вообще, сам Бенеил заявил, что готовится к потенциальному поединку против Матеуша Гамрота, но при этом он не исключает возможности подраться с Махачевым или Оливейрой.

Бенеил Дариуш Боец UFC На этом же турнире я должен буду драться с Матеушем Гамротом и сейчас моя подготовка к этой встрече продолжается. Но мой менеджер подошел ко мне и сказал, что я буду запасным, если Махачев или Оливейра не смогут принять участие в титульном поединке. Конечно же, это будет тяжелый вызов для меня. Для того, чтобы успешно драться с кем-либо из них нужно быть очень разносторонним

В целом, Дариуш — это неплохой вариант для подстраховки. Бенеил отлично борется, и, как показал его последний поединок с Фергюсоном, он еще очень неплох и в стойке. Есть вероятность, что этот боец можешь стать настоящей проблемой для обоих претендентов на чемпионский пояс.

Александр Волкановски тоже не против подраться с Махачевым или Оливейрой. Австралиец добровольно вызвался запасным

Александр Волкановски globallookpress.com

На этот раз с резервистами у Даны Уайта, действительно, все в порядке. Помимо Бенеила Дариуша появился еще один кандидат, который готов сразиться за вакантный титул чемпиона в легком весе и им является действующий обладатель пояса в полулегком дивизионе Александр Волкановски.

После победы в своем последнем поединке над Максом Холлоуэем австралиец намерен подняться в дивизион до 70,3 кг. В полулегком весе Волкановски побил уже всех, кого только можно, и теперь он хочет стать двойным чемпионом.

Александр является более медийной фигурой, чем Дариуш. При этом публике всегда интересно смотреть на, то как дерутся между собой 2 чемпиона. Об этом говорит и недавнее противостояние в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей, который решил подняться в дивизион до 93 кг из средневесов.

К тому поединку было приковано очень много внимания, а к потенциальной встрече Волкановски с кем-либо из пары Оливейра-Махачев его будет еще больше. Александр в UFC еще ни разу не проигрывал, а его нынешняя форма, действительно, внушает доверия.

Австралиец очень хочет сразиться за титул в легком весе и на слова Хабиба Нурмагомедова о том, что Оливейра не приедет в Абу-Даби, Волкановски в своих соцсетях отреагировал следующим образом:

Александр Волкановски Чемпион UFC в полулегком весе Готов подстраховать этот поединок. В случае чего я могу сразиться с любым из них. Я готов быть запасным

Помимо провальной весогонки не стоит исключать и фактор травмоопасности. Но пока что все идет своим чередом и Махачев вместе с Оливейрой продолжают свою подготовку.

Теперь же риск срыва чемпионского боя не кажется таким большим, ведь сейчас Дана Уайт может позволить двух запасных. А это значит, что уже совсем скоро мир узнает нового чемпиона UFC в легком весе.