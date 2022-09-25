Команда Махачева считает, что Оливейра струсит и не приедет в Абу-Даби. Дана Уайт уже приготовил замену на случай форсмажора

Бой Оливейры и Махачева должен состояться, но в UFC случается всякое
В последнее время в UFC нередко срываются поединки, как топовых бойцов, так и ноунеймов вместе с ветеранами. Далеко ходить не нужно и последний такой пример — это несостоявшаяся встреча Хамзата Чамаева и Нейта Диаса.
Тот же Оливейра однажды проваливал весогонку и тогда его поединок с Джастином Гейджи был на грани срыва. Однако бразилец не уложился в лимит всего на 200 грамм и руководство UFC решило не отменять титульную встречу. Риск очередного провального взвешивания со стороны Чарльза присутствует, но боец заявил, что подобного в его карьере больше не повторится.
Тем не менее, Хабиб Нурмагомедов, являющийся одним из тренеров Ислама Махачева, в открытую утверждает, что Оливейра просто-напросто не приедет на этот поединок. По мнению россиянина, несделанный вес может стать прикрытием. На деле же Хабиб считает что, Оливейра боится драться с Махачевым.
Впрочем, в команде самого бразильца об отмене боя нет и речи. Сейчас Чарльз продолжает вести подготовку к данному поединку и вот, что о предстоящем бое говорит его тренер Алиреза Ноэй:
Видно, что Чарльз вместе со своим тренерским штабом решительно настроен на предстоящий поединок. Очевидно, что на разговоры об отмене встречи Оливейра и его команда не обращают внимание.
Дана Уайт нашел запасного. Глава UFC все же решил подстраховаться
Конечно же, в преддверии такого громкого поединка может произойти абсолютно все и Дана Уайт, как никто другой, знает, что нужно делать в подобной ситуации. Глава UFC не может допустить срыва очередного чемпионского боя и на этот раз он подготовился заранее.
Стало известно, что есть запасной соперник, который может выйти в октагон в случае форсмажора и им стал шестой номер рейтинга легковесов Бенеил Дариуш. Американец в своем последнем поединке одолел единогласным решением судей Тони Фергюсона сейчас он идет на серии из семи побед кряду.
Как раз, статистика и объясняет, почему Дана Уайт запасным выбрал именно Дариуша. При этом стоит отметить, что кроме Оливейры и Махачева других бойцов, идущих на такой победной серии просто нет. При этом те же Майкл Чендлер, Дастин Порье и Джастин Гейджи уже дрались с бразильцем за титул и проиграли.
Вообще, сам Бенеил заявил, что готовится к потенциальному поединку против Матеуша Гамрота, но при этом он не исключает возможности подраться с Махачевым или Оливейрой.
В целом, Дариуш — это неплохой вариант для подстраховки. Бенеил отлично борется, и, как показал его последний поединок с Фергюсоном, он еще очень неплох и в стойке. Есть вероятность, что этот боец можешь стать настоящей проблемой для обоих претендентов на чемпионский пояс.
Александр Волкановски тоже не против подраться с Махачевым или Оливейрой. Австралиец добровольно вызвался запасным
На этот раз с резервистами у Даны Уайта, действительно, все в порядке. Помимо Бенеила Дариуша появился еще один кандидат, который готов сразиться за вакантный титул чемпиона в легком весе и им является действующий обладатель пояса в полулегком дивизионе Александр Волкановски.
После победы в своем последнем поединке над Максом Холлоуэем австралиец намерен подняться в дивизион до 70,3 кг. В полулегком весе Волкановски побил уже всех, кого только можно, и теперь он хочет стать двойным чемпионом.
Александр является более медийной фигурой, чем Дариуш. При этом публике всегда интересно смотреть на, то как дерутся между собой 2 чемпиона. Об этом говорит и недавнее противостояние в полутяжелом весе между Яном Блаховичем и Исраэлем Адесаньей, который решил подняться в дивизион до 93 кг из средневесов.
К тому поединку было приковано очень много внимания, а к потенциальной встрече Волкановски с кем-либо из пары Оливейра-Махачев его будет еще больше. Александр в UFC еще ни разу не проигрывал, а его нынешняя форма, действительно, внушает доверия.
Австралиец очень хочет сразиться за титул в легком весе и на слова Хабиба Нурмагомедова о том, что Оливейра не приедет в Абу-Даби, Волкановски в своих соцсетях отреагировал следующим образом:
Помимо провальной весогонки не стоит исключать и фактор травмоопасности. Но пока что все идет своим чередом и Махачев вместе с Оливейрой продолжают свою подготовку.
Теперь же риск срыва чемпионского боя не кажется таким большим, ведь сейчас Дана Уайт может позволить двух запасных. А это значит, что уже совсем скоро мир узнает нового чемпиона UFC в легком весе.