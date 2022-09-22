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    Боб Арум: «Джошуа очень аккуратен и осторожен. Фьюри вполне может нокаутировать его»

    Бокс/ММА Бокс Энтони Джошуа Тайсон Фьюри WBC WBO WBA IBF
    Известный спортивный промоутер Боб Арум поделился ожиданиями от поединка между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

  • Боб Арум
  • Спортивный промоутер
  • Все, кто хоть немного разбираются в боксе, понимают, как может все закончится. Думаю, Эдди Хирн и сам догадывается, что Фьюри может нокаутировать Джошуа. Энтони сейчас очень аккуратен и осторожен. Раньше он дрался по-другому. Давайте не будем забывать и разницу в весе между ними

    • Поединок Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC предварительно назначен на 3 декабря 2022 года.

    Стало известно, что гонорары между бойцами будут распределены в соотношении 60 на 40. Большую часть дохода получит Тайсон Фьюри вне зависимости от исхода встречи.

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