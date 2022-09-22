Боб Арум: «Джошуа очень аккуратен и осторожен. Фьюри вполне может нокаутировать его»

Известный спортивный промоутер поделился ожиданиями от поединка между

Боб Арум Спортивный промоутер Все, кто хоть немного разбираются в боксе, понимают, как может все закончится. Думаю, Эдди Хирн и сам догадывается, что Фьюри может нокаутировать Джошуа. Энтони сейчас очень аккуратен и осторожен. Раньше он дрался по-другому. Давайте не будем забывать и разницу в весе между ними

Поединок Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC предварительно назначен на 3 декабря 2022 года.

Стало известно, что гонорары между бойцами будут распределены в соотношении 60 на 40. Большую часть дохода получит Тайсон Фьюри вне зависимости от исхода встречи.