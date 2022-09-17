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    5 самых ярких побед Мэнни Пакьяо

    Пакьяо дрался на профессиональном ринге на протяжении 26 лет

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    Мэнни Пакьяо
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    Мэнни Пакьяо
    Вспоминаем карьеру великого филиппинского боксера

    Мэнни Пакьяо против Чатчая Сасакулы

    Мэнни Пакьяо оставил свой след в истории, как боксер, который подрался на протяжении своей карьеры в восьми весовых категориях. Свой путь филиппинец начинал в наилегчайшем дивизионе, где лимит составлял 50,84 кг.

    Мэнни в юношеские годы, демонстрировал просто невероятную форму и тогда, находясь в возрасте 19 лет, он уже получил свой первый бой за звание чемпиона мира по версии WBC. Как раз, 4 декабря 1998 года Пакьяо противостоял Чатчаю Сасакуле, который на тот момент являлся обладателя пояса в наилегчайшем дивизионе.

    Для опытного боксера из Тайланда это была уже четвертая защита титула. Конечно же, молодой Мэнни тогда являлся андердогом. И при этом сам поединок проходил в Таиланде на территории Сасакулы. Однако в тот вечер претендент просто не оставил шансов своему оппоненту.

    В восьмом раунде Пакьяо пошел в наступление и отправил своего более опытного соперника в нокаут. Таким образом, в 19 лет Мэнни завоевал свой первый титул чемпиона мира. Примечательно, что таиландский боксер подходил к той встрече на серии из 33 боев без поражений.

    Мэнни Пакьяо против Оскара Де Ла Хойи

    Оскар Де Ла Хойя
    globallookpress.com

    Этот поединок состоялся в 2008 году и к тому времени Пакьо уже успел стать чемпионом мира в нескольких весовых категориях. И вот 6 декабря филиппинец в ринге встретился с настоящей легендой того времени в лице Оскара Де Ла Хойи.

    Американец дрался в шести весовых категориях и в каждой из них сумел добиться очень многого. Долгое время техника Оскара являлась эталонной и все начинающие бойцы копировали его стиль.

    Де Ла Хойя раз за разом отправлял в нокаут многих именитых боксеров, но свой пояс чемпиона мира он потерял во встрече с Флойдом Мейвезером в 2007-м. Перед поединком с Пакьяо американец сумел одолеть своего соотечественника Стива Форбса единогласным решением судей.

    Но тогда Де Ла Хойя был уже явно не на пике. А вот Пакьяо находился в самом расцвете сил и ему потребовалось 8 раундов, чтобы разделаться с легендарным американским боксером.

    После той встречи Оскар принял решение о завершении профессиональной карьеры, а вот путь Пакьо на этом явно не заканчивался и впереди филиппинца ожидало еще много серьезных боев.

    Мэнни Пакьяо против Рикки Хаттона

    2 мая 2009 года мы не встретился в ринге с британским чемпионом мира в весовой категории до 63,5 кг Рикки Хаттоном. На тот момент сопернику Пакьяо принадлежали сразу 2 пояса. Казалось что Хаттон может навязать серьезную борьбу филиппинскому боксеру, однако исход того противостояния решился очень быстро.

    Уже во втором раунде Пакьяо активно пошел вперед и стал задавать довольно высокий темп, к чему явно был не готов его соперник. И развязка получилось довольно драматичной, потому что Мэнни отправил в нокаут Хаттона буквально за секунду до гонга.

    Рикки Хаттон
    globallookpress.com

    Британец так и не смог подняться на ноги и в итоге Пакьяо завоевал 2 чемпионских пояса по версиям The Ring и IBO чуть менее, чем за 6 минут. Тот бой стал одним из самых легких в карьере филиппинца. Перед началом встречи вряд ли кто-то мог предположить, что Хаттон так быстро сдастся.

    Мэнни Пакьяо против Тимоти Брэдли (3)

    Противостояние между двумя данными боксерами носило сверх принципиальный характер и в итоге оно затянулось аж на целых 3 поединка. Впервые Брэдли и Пакьяо сошлись в ринге в 2012 году и тогда американец по итогам 12 раундов оказался сильнее.

    Реванш состоялся спустя 2 года, и во втором бою победу праздновал уже филиппинский боксер. Но Пакьяо и Брэдли этого было недостаточно и каждый из них хотел выяснить, кто же все-таки сильнее. Третий поединок состоялся в апреле 2014 года и настрой на ту встречу у обоих был просто запредельный.

    Как и 2 предыдущих поединка, очередное противостояние затянулось на все 12 раундов. Но эта встреча кардинально отличалась от того, что было ранее. Можно сказать, что поединок проходил в одну калитку, потому как Брэдли за 36 минут дважды побывал в нокдауне.

    Американец сумел сохранить свою честь и не позволил Пакьяо нокаутировать себя. В итоге Мэнни одержал победу единогласным решением судей и в тот день он отобрал у Брэдли пояс чемпиона мира в категории до 66,7 кг по версии WBO.

    Мэнни Пакьо против Кита Турмана

    Мэнни Пакьяо против Кита Турмана. Полное видео боя

    В 2019 году Пакьяо, уже находясь в возрасте 40 лет, провел титульный поединок против американского боксера Кита Турмана. Карьера филиппинца была близка к завершению, но все же промоутеры сумели организовать для него встречу за звание чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBA Super.

    Тогда Мэнни уже не считался настолько однозначным фаворитом, ведь его соперник подходил к этому поединку на серии из 28 побед кряду. Причем Кит был младше своего оппонента на 10 лет и к тому моменту он еще ни разу не проигрывал в своей карьере. Но филиппинец в очередной раз доказал, что является большим мастером.

    В силу возраста нокаутирующая мощь Пакьяо плавно сходила на нет, однако Мэнни сумел разобрать своего соперника на дистанции. Судьи остались на стороне филиппинского боксера и Мэнни удалось уйти на пенсию в статусе чемпиона мира, а победа в поединке против Турмана стала последней в его карьере.

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