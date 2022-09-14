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    Кори Сэндхаген готов дать отпор Сонг Ядонгу, Грегори Родригес сразится с Чиди Нджокуани. Анонс карда UFC Vegas 60

    Кори Сэндхаген получил шанс реабилитироваться в бою с топовым соперником

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    Кори Сэндхаген
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    Кори Сэндхаген
    В ночь с 17 на 18 сентября состоится турнир UFC Vegas 60. В со главном бою вечера подерутся Родригес и Нджокуани, а в главном поединке сойдутся Ядонг и Сэндхаген

    Бои предварительного карда

    1.Николас Мотта в легком весе подерется с Кэмероном Ванкампом

    2.Тони Грэйвэли в легчайшем весе сразится с Джавидом Башаратом

    3.Мария Агапова в рамках женского наилегчайшего дивизиона будет противостоять Джиллиан Робертсон

    4.Трей Огден в легком весе сразится с Дэниэлем Целлхубером

    5.Лома Лукбунми в женском минимальном весе сойдется с Денис Гомес

    6.Аспен Лэдд подерется с Сарой Макманн в рамках легчайшего женского веса

    7.Тревин Джайлс встретится с Луи Косче в полусреднем дивизионе

    8.Дэймон Джексон сразится с Пэтом Сабатини в полулегком дивизионе

    Аспен Лэдд
    globallookpress.com

    Бои основного карда

    Открывает основной кард турнира противостояние в среднем весе между Энтони Эрнандесом и Марком-Андре Баррио. Стоит, отметить что оба соперника подходят к очной встрече в очень хорошей форме. Энтони и Марк-Андре выиграли в трех из четырех своих последних поединках.

    Стилистически соперники очень сильно отличаются и это будет очередное типичное противостояние между борцом и ударником. Эрнандес предпочитает действовать в партере и за карьеру у него есть 6 побед добытых сабмишном. При этом у американца очень хорошие статистические показатели.

    7 из 10 тейкдаунов Энтони заканчиваются успехом и это очень высокий показатель. Вдобавок, американец еще и блокирует 60% попыток проходов в ноги в стороны соперников. Баррио же предпочитает действовать в стойке и об этом говорят 9 побед, завоеванных нокаутами.

    Эстафету у данных парней примут Тэннер Боснер и Родриго Насименто, которые сразятся друг с другом в рамках тяжелого веса. Причем оба бойца в последнее время показывают не самые удачные выступления. Боснер довольно стойкий парень, однако мастерства ему явно не хватает.

    Как раз, это показали его поединки против Илира Латифи и Андрея Орловского. Однако в своем последнем бою канадец неожиданно нокаутировал Овиса-Сент Прю. Но если Тэннер подходит к предстоящему поединку после победы, то с Родриго ситуация очень неоднозначная.

    В последний раз Насименто выигрывал у Мэйеса еще 2 года назад. Далее же бразилец полностью провалился в поединке с Крисом Дакасом, проиграв ему нокаутом за 45 секунд. После такого краха Насименто в следующем поединке финишировал во втором раунде Алану Баду.

    Однако результат той встречи был отменен из-за того, что у Родриго в крови была обнаружена риталиновая кислота, входящая в список запрещенных веществ. Целый год бразилец не дрался и сейчас у него далеко не лучшая репутация.

    У каждого из бойцов по ходу выступлений в UFC были свои трудности. В предстоящем поединке может произойти все, что угодно, и поэтому фаворита в данном противостоянии выделить довольно сложно.

    Чиди Нджокуани
    globallookpress.com

    Далее в октагон выйдут два средневеса Аллен Амедовски и Джозеф Пайфер. Ранее македонский боец неплохо показывал себя в Bellator. Однако, перейдя в UFC, Ален проиграл 3 раза кряду. Причем 2 поражения случились и вовсе в первом раунде. Амедовски в предстоящем бою крайне необходимо реабилитироваться за предыдущие неудачи.

    Возможно, ему это удастся сделать, так как для Джозефа это будет дебют в промоушене Даны Уайта. Причем до своего прихода в UFC американец не показывал выдающихся результатов и в последних поединках у него 3 победы и 2 поражения. Однозначно, от Амедовски и Пайфера стоит ожидать конкурентоспособного боя.

    Андре Фили и Билл Алджео сразятся друг с другом в рамках полулегкого дивизиона. Бойцы подходит к очной встрече в разной форме, однако эксперты считают, что шансы на победу есть у каждого. Билл трижды выиграл в своих четырех последних. А вот Андре идет на сери из четырех поражений кряду. Возможно, очередная неудача будет грозить Фили увольнением из промоушена.

    Нджокуани сразится с Родригесом, Ядонг попытается одолеть Сэндхагена

    Сонг Ядонг
    globallookpress.com

    В со главном бою вечера в рамках среднего веса Чиди Нджокуани сразится с Грегори Родригесом. Американец довольно эффектно ворвался в промоушен Даны Уайты. В двух дебютных поединках Чиди хватило одного раунда, чтобы разобраться с Баррио и Тодоровичем.

    Теперь же на пути Нджокуани встал опытный Родригес, который в UFC потерпел только одно поражение от Армена Петросяна. Как и многие бразильцы, Грегори является представителем БЖЖ. Чиди же предпочитает биться в стойке и в этом ему помогает база кикбоксинга. Если американец вновь одержит довольно быструю победу, то есть вероятность, что он сумеет ворваться в топ-15 рейтинга среднего дивизиона.

    А в главном бою вечера сойдутся Сонг Ядонг и Кори Сэндхаген. Оба соперника являются представителями топ-10 легчайшего веса. Сейчас американец занимает четвертую позицию в списке, а его оппонент из Китая располагается на десятой строчке.

    За свою карьеру Кори прошел через много именитых бойцов, однако в последнее время он чаще проигрывал. Из звездного состава Сэндхагену удалось нокаутировать только Фрэнки Эдгара, а Петру Яну, Ти Джею Диллашоу и Алджамейну Стерлингу он проиграл.

    Сонг Ядонг не так давно шел на серии из трех побед кряду, однако на последнем турнире по грэпплингу китаец уступил Якобу Родригесу. И все же, несмотря на поражения, Кори оставил о себе хорошее впечатление.

    В данном поединке именно Сэндхаген будет являться фаворитом, и за счет высокого роста он вполне сможет контролировать Сонга Ядонга на дистанции на протяжении всех пяти раундов.

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