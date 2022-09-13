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    Энтони Джошуа согласен подраться с Тайсоном Фьюри 3 декабря

    Бокс/ММА Бокс Тайсон Фьюри Энтони Джошуа WBC WBO WBA IBF
    По информации от промоутерской компании 258 MGT, стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа в декабре может выйти на ринг против Тайсона Фьюри.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    Изначально предполагалось, что встреча может состояться 14 декабря, однако «цыганский король» озвучил дату поединка на 11 дней раньше. При этом команда Джошуа согласна на условия Фьюри.

    В данном бою боксеры оспорят звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. 20 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику раздельным решением судей.

    Тайсон Фьюри в своем последнем поединке нокаутом в шестом раунде одолел Диллиана Уайта. Для «цыганского короля» эта победа стала 32-й в карьере.

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