Энтони Джошуа согласен подраться с Тайсоном Фьюри 3 декабря

По информации от промоутерской компании 258 MGT, стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весев декабре может выйти на ринг против

Изначально предполагалось, что встреча может состояться 14 декабря, однако «цыганский король» озвучил дату поединка на 11 дней раньше. При этом команда Джошуа согласна на условия Фьюри.

В данном бою боксеры оспорят звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. 20 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику раздельным решением судей.

Тайсон Фьюри в своем последнем поединке нокаутом в шестом раунде одолел Диллиана Уайта. Для «цыганского короля» эта победа стала 32-й в карьере.