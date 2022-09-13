Энтони Джошуа согласен подраться с Тайсоном Фьюри 3 декабря

Тайсон Фьюри Фото: globallookpress.com
Изначально предполагалось, что встреча может состояться 14 декабря, однако «цыганский король» озвучил дату поединка на 11 дней раньше. При этом команда Джошуа согласна на условия Фьюри.
В данном бою боксеры оспорят звание чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. 20 августа Энтони Джошуа проиграл Александру Усику раздельным решением судей.
Тайсон Фьюри в своем последнем поединке нокаутом в шестом раунде одолел Диллиана Уайта. Для «цыганского короля» эта победа стала 32-й в карьере.