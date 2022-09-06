Уиттакер показал класс Веттори, а Ган после падения финишировал Туивасу. Обзор карда UFC Paris

В ночь с 3 на 4 сентября состоялся турнир UFC Paris. В главном событии вечера встречались Сирил Ган и Тай Туиваса

Результаты боев предварительного карда

1.Стефани Эггер во втором раунде одолела сабмишном Айлин Перез в рамках женского полулегкого веса

2.Кристиан Куинонез в первом раунде нокаутировал Халида Таха в легчайшем весе

3.Бенуа Сен-Дени во втором раунде нокаутировал Габриэля Миранду в рамках легкого дивизиона

4.Фарес Зиам одолел судейским решением Михала Фиглака в легком весе

5.Насрат Хакпараст победил судейским решением Джона Макдессии в рамках легкого дивизиона

6.Абусупьян Магомедов нокаутировал в первом раунде Дастина Штольцфуса в среднем весе

Лучшие моменты турнира UFC Париж

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира поединок в полулегком весе между Чарльзом Жорденом и Натаниэлом Вудом. Соперники подходили к очной встрече в примерно одинаковой форме, и каждый из них в своих предыдущих четырех встречах по 2 раза победил и по 2 раза проиграл.

Неудивительно, что Чарльз и Натаэниэл показали довольно конкурентоспособное сопротивление. В этой встрече досрочного финиша так и не случилось и исход противостояния решился вердиктом судей. Рефери единогласно встали на сторону Вуда, и, таким образом, британец одержал свою вторую победу кряду.

Следующий поединок также состоялся в полулегком весе. На этот раз друг другу противостояли Уилльм Гомис и Ярно Эрренс. Стоит отметить, что для обоих соперников это был дебют в промоушене Даны Уайта.

Роберт Уиттакер и Марвин Веттори globallookpress.com

При этом новички довольно неплохо подготовились к своему первому поединку в UFC. Эрренс испытывал на себе огромное давление, так как практически все болельщики на трибунах для поддерживали местного французского бойца.

Но все же Ярно сумел нанести немало урона своему сопернику. На первый взгляд, сложно определить, кто в этой встрече был лучше. Тем не менее, большинство судей решили отдать свое предпочтение Уилльяму Гомису. В итоге французский боец сумел одержать победу в дебютной встрече при поддержке своих болельщиков.

В среднем весе сошлись Алессио Ди Кирико и Роман Копылов. Эту встречу можно охарактеризовать, как битву двух раненых зверей. И Алессио, и Роман в предыдущих своих поединках выступали крайне неудачно. Итальянец сумел победить только один раз за последние 5 встреч.

Ди Кирико на данный момент далек от попадания в топ-15. Роман тоже пока что не является рейтинговым бойцом, ведь 2 своих дебютных встречи он проиграл. Однако в прошедшем поединке против Алессио Копылов сумел реабилитироваться. На второй минуте третьего раунда Роман отправляет своего соперника в нокаут и одерживает для себя первую победу в UFC.

Еще один поединок в среднем весе проходил с участием Нассурдина Имавова и Хоакина Бакли. Американец довольно неплохо зарекомендовал себя в последних поединках и он абсолютно по праву претендовал на попадание в топ-15. Бакли подходил к данной встрече на серии из трех побед подряд.

Хоакин Бакли globallookpress.com

Имавов также был в довольно неплохой форме и в своих предыдущих поединках он нокаутировал Эдмена Шахбазяна и Иена Хейниша. Первые 2 раунда прошли под преимуществом Нассурдина. Ему удалось сдержать натиска своего соперника, но при этом Имавов потратил много сил в двух пятиминутках.

Как раз, в третьем отрезке лучше смотрелся американец. Бакли активно пошел вперед и на протяжении всех пяти минут прессинговал своего соперника. Но все же этого для успеха было мало, ведь первые два раунда Хоакин проиграл. В итоге единогласным решением судей победу в данной встрече одержал Нассурдин Имавов.

Уиттакер ничего не позволил сделать Веттори, а Ган в очередной раз оправдал свой статус

Марвин Веттори и Роберт Уиттакер сошлись друг с другом в рамках со главного события вечера. Оба бойца сейчас занимают довольно высокие места в рейтинге. Роберт располагается на первой строчке, а Марвин занимает вторую позицию. Не так давно каждый из них дрался за чемпионский пояс с Исраэлем Адесаньей.

Тем не менее, стать новым обладателем титула не удалось никому из них. Но в итоге Веттори и Уиттакеру выпал очередной шанс, чтобы вновь приблизиться к бою за пояс. С самых первых минут итальянец занял центр октагона. Марвин пытался оказывать давление, но из этого явно ничего не получалось.

Уиттакер очень удачно контратаковал. Попадания со стороны австралийца регулярно достигали своей цели и уже к концу второго раунда на лице Веттори были видны серьезные повреждения. В третьем отрезке Роберт пошел вперед и Марвину пришлось довольно долго обороняться.

Все же их очная встреча показала, что Уиттакер сейчас уровнем явно выше. Абсолютно справедливо австралиец в этом поединке одержал победу единогласным решением судей. Сразу же после боя Роберт заявил, что он, включая чемпиона, является лучшим бойцом среднего дивизиона.

А в главном бою вечера в рамках тяжелого веса сошлись Сирил Ган и Тай Туиваса. Француз в своем последнем поединке дрался за титул с Фрэнсисом Нганну, но проиграл ему единогласным решением судей. Тай и вовсе подходил к этой встрече на великолепной серии из пяти досрочных побед кряду.

Сирил Ган и Тай Туиваса globallookpress.com

Первый раунд получился довольно скучным, так как бойцы выбрасывали мало ударов и, в основном, только присматривались друг другу. Зато вторая пятиминутка получилась крайне интересной. Сирил очень комфортно себя чувствовал, но чрезмерная самоуверенность и сыграла с французом злую шутку.

В одном из эпизодов Тай четко попадает по главе своего соперника и Сирил впервые в своей карьере падает на канвас. Но каким-то чудом Гану удалось спастись из-под града ударов от Туивасы. И тут уже оба бойца пошли в откровенную рубку.

Сирил стал пробивать постоянные мидл-кики. Удары со стороны французы были настолько быстрыми, что тай едва успевал их блокировать. Тем не менее, значимый урона по корпусу австралиец все же получил. В третьем раунде высокий темп продолжился и соперники вновь начали рубиться.

Постоянные попадания мидл-киками от Гана дали свои плоды. Тай замедлился и был уже не в состоянии подобраться на удобную для себя дистанцию. Зато несколько четких попаданий в голову от Сирила потрясли австралийца.

Тай потерял равновесие и в итоге упал, после чего Ган сразу же принялся добивать своего соперника. Судья остановил поединок и Сирил одержал очередную победу в своей карьере. Ган отстоял первую строчку в рейтинге и, возможно, его поединок будет за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе.