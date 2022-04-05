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    Куба сняла 60-летний запрет на профессиональный бокс

    Бокс Любители
    Национальная федерация бокса отменила 60-летний запрет на профессиональный бокс в стране. Он действовал с 1962 года, сообщает ESPN.

    Куба сняла 60-летний запрет на профессиональный бокс
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    Куба сняла 60-летний запрет на профессиональный бокс

    Как передает источник, национальная федерация бокса отменила запрет после заключения сделки с промоушеном Golden Ring, который проведет бои 20 мая в Агуаскальентесе, Мексика, и будет транслироваться на всю территорию Латинской Америки. Мексике.

    Ожидается, что в шоу примут участие олимпийские чемпионы Токио Хулио Сезар Ла Круз, Арлен Лопес, Рониэль Иглесиас и Энди Круз.

    Запрет на профессиональный бокс ввел бывший лидер государства Фидель Кастро, который назвал профессиональный бокс коррумпированным и развращающим. При этом любительский бокс на Кубе процветал, спортсмены из этой страны завоевывали награды на различных соревнованиях.

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