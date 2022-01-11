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    Фьюри обвинил Усика в употреблении стероидов

    Бокс Тайсон Фьюри
    Чемпионом мира в тяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри высказался о поражении своего соотечественника Энтони Джошуа, которое тот потерпел в бою с украинцем Александром Усиком.

    Тайсон Фьюри
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    Тайсон Фьюри

    «Не могу поверить, что Эй-Джей взял и вернул Украине все пояса в супертяжёлом весе. После всей моей тяжёлой работы! Ты просто бесполезный болван. Ты позволил маленькому стероидному человечку подняться из среднего веса и заняться тобой! Забери все свои пояса. Потребуется настоящий британский бомбардировщик "Ланкастер", такой как я, чтобы вернуть их в Британию. Просто полный болван», — сказал Фьюри на видео, размещённом в его «Твиттере».

    Бой Усика и Джошуа состоялся в сентябре 2021 года. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

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