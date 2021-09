Состоялась официальная процедура взвешивания украинцаи чемпиона WBA (Super), IBF, WBO и IBO в тяжелом весе

Усик показал на весах 100,2 кг, Джошуа — 108,8 кг.

Поединок Усик — Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэма».

Для обоих боксеров предстоящий бой станет первым в 2021 году.

FINAL FACE OFF 🔥🔥🔥

👑 IBF

👑 WBA Super

👑 WBO

👑 IBO

World Heavyweight Titles on the line tomorrow night! #JoshuaUsyk pic.twitter.com/3lzovl6wcR