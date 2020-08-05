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    Кремлёв: «Надеемся, что Гассиев вскоре проведёт бой»

    Бокс WBC WBO WBA
    Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев должен провести два боя до конца года. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв.

    Мурат Гассиев
    Мурат Гассиев

    Последний поединок Гассиева состоялся ещё в июле 2018, когда Мурат проиграл украину Александру Усику. Он должен дебютировать в тяжёлом весе в 2020 году.

    «Мы недовольны такой долгой его паузой. Я хочу скорее увидеть Гассиева на ринге. Рассчитываем, что до конца года Мурат проведёт два боя, первый из которых должен пройти в середине осени», — цитирует Кремлёва ТАСС.

    На счету российского спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение в 28 боях — один поединок признали несостоявшимся. 0

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