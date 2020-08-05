Кремлёв: «Надеемся, что Гассиев вскоре проведёт бой»

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом веседолжен провести два боя до конца года. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России

Последний поединок Гассиева состоялся ещё в июле 2018, когда Мурат проиграл украину Александру Усику. Он должен дебютировать в тяжёлом весе в 2020 году.

«Мы недовольны такой долгой его паузой. Я хочу скорее увидеть Гассиева на ринге. Рассчитываем, что до конца года Мурат проведёт два боя, первый из которых должен пройти в середине осени», — цитирует Кремлёва ТАСС.

На счету российского спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение в 28 боях — один поединок признали несостоявшимся. 0