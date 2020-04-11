Гассиев выразил готовность встретиться в ринге с Поветкиным

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весезаявил, что готов провести бой с другим россиянином

«Если это будет интересно фанатам и любителям бокса, то почему бы не провести этот поединок», — приводит слова Гассиева официальный сайт Федерации бокса России.

Также россиянин заявил, что хотел бы провести реванш с Александром Усиком:

«Было бы замечательно провести реванш с Усиком. На сегодняшний день у нас немного разные дороги».

Что касается следующего боя, то Гассиев пока не знает, когда он пройдет:

«Как только вирус пройдет, сразу же будет ясность по дате, и уже будет бой. Моя основная цель — стать чемпионом в тяжелом весе хотя бы по одной версии». 0