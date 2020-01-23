Кокляев намерен продолжить выступать в боксе

Российский стронгмензаявил о намерении продолжить выступать в боях по правилам бокса.

«У меня еще до боя с Александром Емельяненко случилась травма плеча. Я сейчас восстанавливаю его. Дал себе отдохнуть два месяца, только две тренировки провел. Сейчас заканчиваю восстановление, плечо еще побаливает.

Так что сейчас у меня в планах залечить плечо. Его мы залечим, а потом я хочу вернуться в бокс. Мои старшие товарищи, которые мне помогали готовиться к бою с Емеляьненко, сказали, что историю с боксом нужно однозначно продолжать. Формат пока я вам не скажу.

Будет бой с Емельяненко или нет — это уже не важно. Важно показать мой бокс, сбросить вес килограммов до 125 и планируем на одном из YouTube-каналов показывать спарринги», — цитирует спортсмена «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кокляев в ноябре 2019 года в своем первом боксерском бою нокаутом проиграл известному бойцу ММА Александру Емельяненко. 0