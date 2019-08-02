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    Альварес освободил титул IBF

    IBF
    Мексиканский боксер Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает BoxingScene.

    Сауль Альварес
    Сауль Альварес

    Мексиканец отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остается чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.

    Деревянченко был обязательным претендентом на чемпионский пояс. Стриминговая платформа DAZN, занимающаяся трансляциями боев Альвареса, была не против поединка с Деревянченцо, но мексиканец и его команда отказались от поединка.

    Пока следующий соперник Альвареса неизвестен. Ранее сообщалось, что он может встретиться с россиянином Сергеем Ковалевым. Но российский боксер в итоге согласился на проведение боя с британцем Энтони Ярдом. 0

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