Альварес освободил титул IBF

Мексиканский боксероставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает BoxingScene.

Мексиканец отказался от поединка с украинцем Сергеем Деревянченко, в котором он должен был защищать титул. После этого Альварес остается чемпионом мира по версиям WBC и WBA в среднем весе.

Деревянченко был обязательным претендентом на чемпионский пояс. Стриминговая платформа DAZN, занимающаяся трансляциями боев Альвареса, была не против поединка с Деревянченцо, но мексиканец и его команда отказались от поединка.

Пока следующий соперник Альвареса неизвестен. Ранее сообщалось, что он может встретиться с россиянином Сергеем Ковалевым. Но российский боксер в итоге согласился на проведение боя с британцем Энтони Ярдом. 0