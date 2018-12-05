ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричЛука Модрич: Путь к статусу лучшего полузащитника в мире
  • 12:42
    • Егоров признал ошибку при назначении пенальти в матче «Спартак» — «Локомотив»
  • 12:29
    • В России пройдет чемпионат мира по боксу
  • 11:16
    • Адвокат Кокорина ожидает самого плохого результата в суде
  • 08:49
    • «Бешикташ» заинтересовался полузащитником «Краснодара»
  • 08:22
    • Еременко может перейти в «Краснодар»
    Все новости спорта

    В России пройдет чемпионат мира по боксу

    Сборная России Любители
    Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в сентябре 2019 года в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт Федерации бокса России.

    Бокс
    Бокс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Ожидается, что основной площадкой для проведения самих соревнований станет международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО», в том числе и конгресс-центр, где смогут разместиться несколько тысяч зрителей, а спортсмены проведут поединки.

    Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил важность принятого решения для региона, страны и мирового сообщества в целом, так как чемпионат будет предолимпийским.

    «Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта. И предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона», — подчеркнул Кремлев.

    Отмечается, что бокс традиционно является одним из самых любимых видов спорта уральцев. В настоящее время более 10 тысяч жителей региона занимаются боксом, из них 3,5 тысячи — это дети и подростки. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Проиграл непобежденному. Поветкин приблизился к завершению карьеры
  • 23/09/2018 в 11:45
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал»
  • 4.75
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Урал» выстоять в Москве?
  • «Спартак» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Прервет ли «Ростов» победный путь «Краснодара»?
  • «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Рубин» вновь засушит игру
  • «Локомотив» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Пока Моуринью и «МЮ» бесцельно дрейфуют, гнев и разочарование фанатов растутКарьера португальца на «Олд Траффорд» близка к своей низшей точке. Как это произошло? 00:440
  • 13:02
    • Надаль и Мюррей сыграют на Australian Open
  • 12:53
    • Каррера рассказал о проблемах российских игроков
  • 10:06
    • Сафонов признан лучшим футболистом «Краснодара» в ноябре
    СКА — «Торпедо» Хоккей КХЛ. СКА разгромил «Торпедо», «Трактор» победил в гостях у «Авангарда»Обзор матчей регулярного чемпионата КХЛ 4 декабря Вчера в 22:330
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» подтолкнет Моуринью к отставке
  • 4.22
    •
  • 09:54
    • Луис Адриано верит в чемпионство «Спартака»
  • 08:35
    • Китайский клуб приготовил заманчивое предложение для Косты
  • 01:39
    • «Эспаньол» одолел «Кадис» и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
    Лука Модрич Футбол Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение МодричаХорватский полузащитник получил престижную индивидуальную награду Вчера в 12:440
  • 00:54
    • «Манчестер Сити» удержал победу над «Уотфордом»
  • 21:48
    • СКА забросил шесть безответных шайб «Торпедо»
  • 20:09
    • Кёрлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс
    Вся лента
    Баскетбол Прочие