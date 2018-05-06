Головкин нокаутировал Мартиросяна

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, состоялся в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом во втором раунде.
Первоначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до поединка его заменил Мартиросян.
Головкин защитил титул WBA уже в 19-й раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.
Gennady Golovkin vs Vanes Martirosyan #GGGVanes #GGG And it's all over pic.twitter.com/FfwyWcboo8— Fancy Combat (@FancyCombat) 6 мая 2018 г.