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    Головкин нокаутировал Мартиросяна

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    Геннадий Головкин
    На фото:Геннадий Головкин
    Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин победил армянского боксера американского происхождения Ванеса Мартиросяна.

    Поединок, рассчитанный на 12 раундов, состоялся в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом во втором раунде.

    Первоначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до поединка его заменил Мартиросян.

    Головкин защитил титул WBA уже в 19-й раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.


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