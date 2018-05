Головкин нокаутировал Мартиросяна

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе казахстанецпобедил армянского боксера американского происхождения

Поединок, рассчитанный на 12 раундов, состоялся в Карсоне (штат Калифорния, США) и завершился победой Головкина нокаутом во втором раунде.

Первоначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до поединка его заменил Мартиросян.

Головкин защитил титул WBA уже в 19-й раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

