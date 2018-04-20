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    Команда Поветкина отсудила у Уайлдера 4,3 млн долларов

    Александр Поветкин
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    Команда Поветкина отсудила у Уайлдера 4,3 млн долларов
    На фото:Команда Поветкина отсудила у Уайлдера 4,3 млн долларов
    Суд Нью-Йорка присудил стороне российского боксера Александра Поветкина 4,3 миллиона долларов, замороженные на эскроу-счете после отмененного в мае 2016 года боя с американцем Деонтеем Уайлдером, сообщает пресс-служба адвокатского бюро Forward Legal, представляющего интересы Поветкина.

    В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина показала наличие в организме россиянина следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан.

    Стороны подали друг на друга в суд — Уайлдер требовал гонорар за бой, а сторона Поветкина компенсацию за его срыв. Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка присудил замороженные на эскроу-счете 4,3 миллиона долларов в пользу команды Поветкина — по всем исковым требованиям команде Уайлдера было отказано.

    У американского боксера есть месяц на обжалование приговора.


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