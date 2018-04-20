Команда Поветкина отсудила у Уайлдера 4,3 млн долларов

В мае 2016 года перед боем с Уайлдером проба Поветкина показала наличие в организме россиянина следов мельдония, бой был отменен. Впоследствии Поветкин был оправдан.
Стороны подали друг на друга в суд — Уайлдер требовал гонорар за бой, а сторона Поветкина компенсацию за его срыв. Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка присудил замороженные на эскроу-счете 4,3 миллиона долларов в пользу команды Поветкина — по всем исковым требованиям команде Уайлдера было отказано.
У американского боксера есть месяц на обжалование приговора.
Несколько часов назад выиграл суд в Нью-Йорке против команды Уалдера. И 4,3 млн долларов уходят к нам. Подробности позже.— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 20 апреля 2018 г.
Доброе утро) Всем хорошего дня)