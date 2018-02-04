Кремлев: Маловероятно, что бокс уберут из программы Олимпиады

Генеральный секретарьпрокомментировал информацию о том, что может пересмотреть включение бокса в программу Олимпиады-2020.

Кремлев считает, что такими заявлениями МОК пытается запугать Международную ассоциацию любительского бокса (AIBA).

«Бокс — флагман спорта. На Олимпиаде это из единоборств самое популярное. Как его можно убрать из программы? Маловероятно, что такое произойдет. Это больше похоже на "страшилку", МОК пытается запугать AIBA», — сказал Кремлев в комментарии «Р-Спорт».

Напомним, исполком МОК принял решение о начале расследования системы управления AIBA.

«МОК не имеет права проводить расследование — пусть прежде расследуют коррупционные схемы в своей организации. Просто сейчас пришел не их человек, который будет не разрушать бокс, а будет развивать его», — также отметил Кремлев.