МОК может пересмотреть включение бокса в программу ОИ-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) прекращает выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и оставляет за собой право пересмотреть включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 в Токио, заявил глава МОК

Ранее МОК открыл расследование в отношении руководящего состава AIBA.

«Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020.

Исполком подтверждает начало расследования системы управления федерации (AIBA). МОК прекращает выплаты в адрес федерации. Исполком МОК заморозил все контакты с федерацией кроме тех, которые необходимы», — цитирует Баха «Р-Спорт».

Бокс был впервые включен в программу летних Олимпийских игр в 1904 году, тогда соревнования прошли в Сент-Луисе (США). С тех пор соревнования по боксу неизменно входили в программы Олимпиад, кроме Игр 1912 года в Стокгольме. До 2016 года на Играх могли участвовать только боксеры-любители, однако на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было разрешено принять участие профессиональным боксерам.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.