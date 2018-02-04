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    МОК может пересмотреть включение бокса в программу ОИ-2020

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    Томас Бах
    На фото:Томас Бах
    Международный олимпийский комитет (МОК) прекращает выплаты в адрес Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и оставляет за собой право пересмотреть включение бокса в программу Олимпийских игр-2020 в Токио, заявил глава МОК Томас Бах.

    Ранее МОК открыл расследование в отношении руководящего состава AIBA.

    «Решения относительно квоты на ОИ-2020 носят окончательный характер. МОК оставляет право пересмотреть включение бокса в программу на юношеские Олимпийские игры и Олимпиаду-2020.

    Исполком подтверждает начало расследования системы управления федерации (AIBA). МОК прекращает выплаты в адрес федерации. Исполком МОК заморозил все контакты с федерацией кроме тех, которые необходимы», — цитирует Баха «Р-Спорт».

    Бокс был впервые включен в программу летних Олимпийских игр в 1904 году, тогда соревнования прошли в Сент-Луисе (США). С тех пор соревнования по боксу неизменно входили в программы Олимпиад, кроме Игр 1912 года в Стокгольме. До 2016 года на Играх могли участвовать только боксеры-любители, однако на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро было разрешено принять участие профессиональным боксерам.

    Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

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