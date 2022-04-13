Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?

Фрибет — это?
Фрибеты — самые выгодные предложения для клиентов среди букмекеров. Как правило это средства, выданные конторой игроку за совершение какого-то действия, которые при удачном исходе пари можно превратить в настоящие деньги.
Именно так устроено и у Олимпа.
Фрибет 5000 в Олимпе
Для получения фрибета в Олимпбет необходим минимум действий:
- Регистрация
- Идентификация (можно онлайн, занимает пару минут)
После этого на счете появятся 5000 рублей, которые можно использовать для ставки.
Регистрация возможна любая: через десктопную версию сайта, мобильную или приложение — неважно.
Как отыграть
Полученные 5000 рублей можно поставить одной ставкой на ординар с коэффициентом от 2.00.
В случае успеха заключенного пари на основной счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета, но
Пример: 5000 ставим с коэффициентом 2.50. 5000 x 2.50 = 12 500. Из 12 500 вычитаем тело фрибета: 12 500 — 5000 = 7500. Но максимальный выигрыш по акции — 5000. Потому именно столько и будет доступно для вывода или совершения новых ставок уже на общих условиях.
Важные детали
- Предложение Олимпбет доступно
до 23:59 17 апреля 2022 года
- Фрибет нужно успеть использовать за 7 дней с момента получения
- Фрибет выдается одному игроку один раз
- Перед выводом выигрыша необходимо внести минимальный депозит
- Регистрируясь, указывайте свои настоящие данные, иначе не пройдете идентификацию
- Платёжные реквизиты должны соответствовать данным регистрации
- Вам должно быть 18 лет и старше
- Играйте ответственно, не тратьте на ставки слишком большие суммы. Помните, что ставки — это прежде всего развлечение, а не гарантированный источник заработка
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