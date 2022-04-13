Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?

с 1500 до 5000 рублей

Букмекерская контора Olimpbet повышает свой флагманскийновым игрокам. Изучаем, как успеть воспользоваться выгодным предложением и что для этого сделать.

Фрибет — это?

Фрибеты — самые выгодные предложения для клиентов среди букмекеров. Как правило это средства, выданные конторой игроку за совершение какого-то действия, которые при удачном исходе пари можно превратить в настоящие деньги.

Именно так устроено и у Олимпа.

Фрибет 5000 в Олимпе

Для получения фрибета в Олимпбет необходим минимум действий:

Регистрация



Идентификация (можно онлайн, занимает пару минут)

После этого на счете появятся 5000 рублей, которые можно использовать для ставки.

Регистрация возможна любая: через десктопную версию сайта, мобильную или приложение — неважно.

Как отыграть

Полученные 5000 рублей можно поставить одной ставкой на ординар с коэффициентом от 2.00.

В случае успеха заключенного пари на основной счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета, но не более 5000 рублей .

Пример: 5000 ставим с коэффициентом 2.50. 5000 x 2.50 = 12 500. Из 12 500 вычитаем тело фрибета: 12 500 — 5000 = 7500. Но максимальный выигрыш по акции — 5000. Потому именно столько и будет доступно для вывода или совершения новых ставок уже на общих условиях.

Важные детали

Предложение Олимпбет доступно до 23:59 17 апреля 2022 года

Фрибет нужно успеть использовать за 7 дней с момента получения

Фрибет выдается одному игроку один раз

Перед выводом выигрыша необходимо внести минимальный депозит

Регистрируясь, указывайте свои настоящие данные, иначе не пройдете идентификацию

Платёжные реквизиты должны соответствовать данным регистрации

Вам должно быть 18 лет и старше

Играйте ответственно, не тратьте на ставки слишком большие суммы. Помните, что ставки — это прежде всего развлечение, а не гарантированный источник заработка

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