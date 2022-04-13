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    Фрибет 5000 рублей в БК Олимп. Как получить?

    Букмекеры Олимп
    Букмекерская контора Olimpbet повышает свой флагманский фрибет новым игрокам с 1500 до 5000 рублей. Изучаем, как успеть воспользоваться выгодным предложением и что для этого сделать.

    Фрибет 5000 рублей в Олимпбет
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    Фрибет 5000 рублей в Олимпбет

    Фрибет — это?

    Фрибеты — самые выгодные предложения для клиентов среди букмекеров. Как правило это средства, выданные конторой игроку за совершение какого-то действия, которые при удачном исходе пари можно превратить в настоящие деньги.

    Именно так устроено и у Олимпа.

    Фрибет 5000 в Олимпе

    Для получения фрибета в Олимпбет необходим минимум действий:

    • Регистрация
    • Идентификация (можно онлайн, занимает пару минут)

    После этого на счете появятся 5000 рублей, которые можно использовать для ставки.

    Регистрация возможна любая: через десктопную версию сайта, мобильную или приложение — неважно.

    Фрибет 5000

    Как отыграть

    Полученные 5000 рублей можно поставить одной ставкой на ординар с коэффициентом от 2.00.

    В случае успеха заключенного пари на основной счет будет зачислен выигрыш за вычетом самого фрибета, но не более 5000 рублей.

    Пример: 5000 ставим с коэффициентом 2.50. 5000 x 2.50 = 12 500. Из 12 500 вычитаем тело фрибета: 12 500 — 5000 = 7500. Но максимальный выигрыш по акции — 5000. Потому именно столько и будет доступно для вывода или совершения новых ставок уже на общих условиях.

    Фрибет 5000

    Важные детали

    • Предложение Олимпбет доступно до 23:59 17 апреля 2022 года

    • Фрибет нужно успеть использовать за 7 дней с момента получения

    • Фрибет выдается одному игроку один раз

    • Перед выводом выигрыша необходимо внести минимальный депозит

    • Регистрируясь, указывайте свои настоящие данные, иначе не пройдете идентификацию

    • Платёжные реквизиты должны соответствовать данным регистрации

    • Вам должно быть 18 лет и старше

    • Играйте ответственно, не тратьте на ставки слишком большие суммы. Помните, что ставки — это прежде всего развлечение, а не гарантированный источник заработка

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