Bettery предлагает фрибет 1500 клиентам закрывшихся БК

Букмекерская контора Bettery объявила о старте необычной акции: БК готова приютить всех клиентов закрывшихся в России контор, выдав им щедрый

Кто может получить фрибет

Фрибет номиналом 1500 рублей доступен всем бывшим клиентам ушедших из России Mostbet, Pin-Up и GGBet.

Как получить фрибет

Механика получения фрибета простая. Нужно:

Зарегистрироваться в Bettery с промокодом BET1500 с 28 марта по 13 апреля 2022 года

с 28 марта по 13 апреля 2022 года Отправить в поддержку скриншот личного кабинета в указанных выше конторах

Внимание: адрес электронной почты в старой БК и в Bettery должен совпадать

Сделать депозит от 500 рублей

Если все условия выполнены, то будет зачислен фрибет 1500 рублей.

Как отыграть фрибет в Bettery

Специального отыгрыша не требуется. Фрибет готов к использованию с любым коэффициентом. Потратить его можно всей суммой сразу.

В случае успеха ставки на реальный счет будет зачислен выигрыш за вычетом суммы фрибета.

Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 3.00. 3 x 1500 = 4500. Из 4500 вычитаем сам фрибет: 4500 — 1500 = 3000 . Это та сумма, которую можно будет вывести со счета на карту или сделать новую ставку уже на общих основаниях.

Что важно

Не забудьте промокод BET1500 при регистрации

Почта в старом букмекере и Bettery должна совпадать

Регистрируетесь только сами, указывайте свои личные данные

Не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них больше, чем можете себе позволить

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