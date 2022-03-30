Bettery предлагает фрибет 1500 клиентам закрывшихся БК

Кто может получить фрибет
Фрибет номиналом
Как получить фрибет
Механика получения фрибета простая. Нужно:
- Зарегистрироваться в Bettery с
промокодом BET1500с 28 марта по 13 апреля 2022 года
- Отправить в поддержку скриншот личного кабинета в указанных выше конторах
- Внимание: адрес электронной почты в старой БК и в Bettery должен совпадать
- Сделать депозит от 500 рублей
Если все условия выполнены, то будет зачислен фрибет 1500 рублей.
Как отыграть фрибет в Bettery
Специального отыгрыша не требуется.
В случае успеха ставки на реальный счет будет зачислен выигрыш за вычетом суммы фрибета.
Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 3.00. 3 x 1500 = 4500. Из 4500 вычитаем сам фрибет: 4500 — 1500 =
Что важно
- Не забудьте промокод BET1500 при регистрации
- Почта в старом букмекере и Bettery должна совпадать
- Регистрируетесь только сами, указывайте свои личные данные
- Не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них больше, чем можете себе позволить
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