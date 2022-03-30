ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
  • 23:42
    • Дубль Фернандеша вывел Португалию на ЧМ в Катаре
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 клиентам закрывшихся БК
  • 01:14
    • Сборная Камеруна выбила Алжир и вышла на ЧМ-2022
  • 00:08
    • Сборная Франции разгромила команду ЮАР, у Мбаппе дубль и ассист
    Все новости спорта

    Bettery предлагает фрибет 1500 клиентам закрывшихся БК

    Букмекеры Bettery
    Букмекерская контора Bettery объявила о старте необычной акции: БК готова приютить всех клиентов закрывшихся в России контор, выдав им щедрый фрибет 1500 рублей.

    Bettery
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Bettery

    Кто может получить фрибет

    Фрибет номиналом 1500 рублей доступен всем бывшим клиентам ушедших из России Mostbet, Pin-Up и GGBet.

    Как получить фрибет

    Механика получения фрибета простая. Нужно:

    • Зарегистрироваться в Bettery с промокодом BET1500 с 28 марта по 13 апреля 2022 года

    • Отправить в поддержку скриншот личного кабинета в указанных выше конторах

    • Внимание: адрес электронной почты в старой БК и в Bettery должен совпадать

    • Сделать депозит от 500 рублей

    Если все условия выполнены, то будет зачислен фрибет 1500 рублей.

    Фрибет 1500

    Как отыграть фрибет в Bettery

    Специального отыгрыша не требуется. Фрибет готов к использованию с любым коэффициентом. Потратить его можно всей суммой сразу.

    В случае успеха ставки на реальный счет будет зачислен выигрыш за вычетом суммы фрибета.

    Пример: вы сделали ставку с коэффициентом 3.00. 3 x 1500 = 4500. Из 4500 вычитаем сам фрибет: 4500 — 1500 = 3000. Это та сумма, которую можно будет вывести со счета на карту или сделать новую ставку уже на общих основаниях.

    Фрибет 1500

    Что важно

    • Не забудьте промокод BET1500 при регистрации

    • Почта в старом букмекере и Bettery должна совпадать

    • Регистрируетесь только сами, указывайте свои личные данные

    • Не забывайте, что ставки — это развлечение, не тратьте на них больше, чем можете себе позволить

    Не пропустите

    БК Винлайн предлагает всем новым клиентам еше один фрибет 2000 рублей. Подробности получения.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Заключительный матч в Магнитогорске снова получится результативным?
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • В Казани ожидаем верховой поединок
  • «Рубин» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
  • «Брага» — «Бенфика». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры
    Fonbet Винлайн Лига Ставок Олимп ПариМатч 1хСтавка Bettery Мелбет Бетсити Tennisi Бетбум Марафон Зенит GGBet Балтбет PinUp Мостбет Poolbet 888
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры