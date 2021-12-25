Фрибет 1000 рублей в «Лиге Ставок». Как получить?

Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает для всех своих новых клиентов акцию —в «Школе экспертов». Разберем условия и что нужно сделать для его получения, отыгрыша и вывода.

Фрибет в «Лиге Ставок»

БК «Лига Ставок» раздает фрибеты в рамках специальной акции по НХЛ. Лицо кампании — Кирилл Капризов, амбассадор букмекера. Номинал фрибета — 1000 рублей .

Как получить

Чтобы получить фрибет, нужно выполнить три простых действия:

Зарегистрироваться



Активировать полученный в процессе промокод. Он выглядит примерно так: LSNHL********



Внести депозит и сделать любую ставку

Сразу после выполнения всех этих действий будет доступен фрибет — бесплатная ставка. Ее номинал равен номиналу вашей первой ставки , но не более 1000 рублей.

Как использовать

Фрибет можно ставить всей суммой целиком на любое событие (ординар) с коэффициентом от 1.40. Если ставка сыграет, то из суммы выигрыша будет вычтена сама сумма фрибета.

Пример: вы получили фрибет 1000 рублей ( внимание: для этого и ваша первая ставка должна быть столько же), сделали ставку с коэффициентом 2.40. Если ставка сыграла, то: 1000 x 2.40 = 2400. Из этих 2400 вычитается сам фрибет: 2400 — 1000 = 1400. 1400 рублей — ваша чистая прибыль, которую вы можете выводить себе на карту или делать новые ставки на общих основаниях.

Фрибет + призы

Но это еще не все. Помимо фрибета, акция «Школа экспертов» позволит участвовать в розыгрыше призов. Механика простая: за каждые 500 рублей ставок и коэффициентом от 1.40 начисляется 1 балл. В зависимости от числа набранных баллов можно участвовать в розыгрыше:

10 баллов — Яндекс Станция Макс



— Яндекс Станция Макс 20 баллов — робопылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner



— робопылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 30 баллов — 4K телевизор Xiaomi Mi TV 4S диагональю 55 дюймов

И утешительные призы: футболки, шайбы и клюшки с подписями игроков сборной России по хоккею.

Важно

Регистрируйтесь в «Лиге Ставок» только сами. Вводите настоящую информацию. Любое несоответствие (даже если укажите данные близкого родственника) — при проверке обязательно вскроется и приведет к блокировке аккаунта.

Не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Потому играйте ответственно, тратьте ровно ту сумму, которая не станет ударом по вашему бюджету.