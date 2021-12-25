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    Фрибет 1000 рублей в «Лиге Ставок». Как получить?

    Букмекеры Лига Ставок
    Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает для всех своих новых клиентов акцию — фрибет 1000 рублей в «Школе экспертов». Разберем условия и что нужно сделать для его получения, отыгрыша и вывода.

    «Лига Ставок» — фрибет 1000 рублей
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    «Лига Ставок» — фрибет 1000 рублей

    Фрибет в «Лиге Ставок»

    БК «Лига Ставок» раздает фрибеты в рамках специальной акции по НХЛ. Лицо кампании — Кирилл Капризов, амбассадор букмекера. Номинал фрибета — 1000 рублей.

    Как получить

    Чтобы получить фрибет, нужно выполнить три простых действия:

    • Зарегистрироваться
    • Активировать полученный в процессе промокод. Он выглядит примерно так: LSNHL********
    • Внести депозит и сделать любую ставку

    Сразу после выполнения всех этих действий будет доступен фрибет — бесплатная ставка. Ее номинал равен номиналу вашей первой ставки, но не более 1000 рублей.

    Фрибет 1000

    Как использовать

    Фрибет можно ставить всей суммой целиком на любое событие (ординар) с коэффициентом от 1.40. Если ставка сыграет, то из суммы выигрыша будет вычтена сама сумма фрибета.

    Пример: вы получили фрибет 1000 рублей (внимание: для этого и ваша первая ставка должна быть столько же), сделали ставку с коэффициентом 2.40. Если ставка сыграла, то: 1000 x 2.40 = 2400. Из этих 2400 вычитается сам фрибет: 2400 — 1000 = 1400. 1400 рублей — ваша чистая прибыль, которую вы можете выводить себе на карту или делать новые ставки на общих основаниях.

    Фрибет + призы

    Но это еще не все. Помимо фрибета, акция «Школа экспертов» позволит участвовать в розыгрыше призов. Механика простая: за каждые 500 рублей ставок и коэффициентом от 1.40 начисляется 1 балл. В зависимости от числа набранных баллов можно участвовать в розыгрыше:

    • 10 баллов — Яндекс Станция Макс
    • 20 баллов — робопылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
    • 30 баллов — 4K телевизор Xiaomi Mi TV 4S диагональю 55 дюймов

    И утешительные призы: футболки, шайбы и клюшки с подписями игроков сборной России по хоккею.

    Фрибет 1000

    Важно

    Регистрируйтесь в «Лиге Ставок» только сами. Вводите настоящую информацию. Любое несоответствие (даже если укажите данные близкого родственника) — при проверке обязательно вскроется и приведет к блокировке аккаунта.

    Не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Потому играйте ответственно, тратьте ровно ту сумму, которая не станет ударом по вашему бюджету.

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