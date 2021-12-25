Фрибет 1000 рублей в «Лиге Ставок». Как получить?

Фрибет в «Лиге Ставок»
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты в рамках специальной акции по НХЛ. Лицо кампании — Кирилл Капризов, амбассадор букмекера. Номинал фрибета —
Как получить
Чтобы получить фрибет, нужно выполнить три простых действия:
- Зарегистрироваться
- Активировать полученный в процессе промокод. Он выглядит примерно так: LSNHL********
- Внести депозит и сделать любую ставку
Сразу после выполнения всех этих действий будет доступен фрибет — бесплатная ставка. Ее номинал
Как использовать
Фрибет можно ставить всей суммой целиком на любое событие (ординар) с коэффициентом от 1.40. Если ставка сыграет, то из суммы выигрыша будет вычтена сама сумма фрибета.
Пример: вы получили фрибет 1000 рублей (
Фрибет + призы
Но это еще не все. Помимо фрибета, акция «Школа экспертов» позволит участвовать в розыгрыше призов. Механика простая: за каждые 500 рублей ставок и коэффициентом от 1.40 начисляется 1 балл. В зависимости от числа набранных баллов можно участвовать в розыгрыше:
- 10 баллов — Яндекс Станция Макс
- 20 баллов — робопылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner
- 30 баллов — 4K телевизор Xiaomi Mi TV 4S диагональю 55 дюймов
И утешительные призы: футболки, шайбы и клюшки с подписями игроков сборной России по хоккею.
Важно
Регистрируйтесь в «Лиге Ставок» только сами. Вводите настоящую информацию. Любое несоответствие (даже если укажите данные близкого родственника) — при проверке обязательно вскроется и приведет к блокировке аккаунта.
Не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Потому играйте ответственно, тратьте ровно ту сумму, которая не станет ударом по вашему бюджету.