Уникальный кард, Белый дом, 250 лет независимости США, кастомные чемпионские пояса, интриги и рекорды – всё это нас ждёт 14 июня 2026 года (в ночь на 15 июня по Московскому времени).
Абсолютно американский кард, без прелимов, только зрелище и громкие имена.
В эпицентре 2 титульных боя: временный пояс в тяжёлом весе между Сирила Ганом и Алексом Перейрой (Пуатан, возможно, будет первым человеком в организации, кто будет обладать поясами в трех весовых категориях) и пояс в Лёгком весе. Топурия — Гейджи, один из самых ожидаемых боев года.
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