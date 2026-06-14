Уникальный кард, Белый дом, 250 лет независимости США, кастомные чемпионские пояса, интриги и рекорды – всё это нас ждёт 14 июня 2026 года (в ночь на 15 июня по Московскому времени).

UFC Freedom 250 BetBoom

Абсолютно американский кард, без прелимов, только зрелище и громкие имена.

В эпицентре 2 титульных боя: временный пояс в тяжёлом весе между Сирила Ганом и Алексом Перейрой (Пуатан, возможно, будет первым человеком в организации, кто будет обладать поясами в трех весовых категориях) и пояс в Лёгком весе. Топурия — Гейджи, один из самых ожидаемых боев года.

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16 июня в 12:00 BetBoom объявит победителей: