Букмекерская компания BetBoom организовала поездку в Калининград в рамках акции «Тур со сборной» — победители побывали на матче сборной России против Тринидада и Тобаго на «Ростех Арене».

Победители акции «Тур со сборной» BetBoom

Для участия в акции болельщикам предлагалось написать мотивационную историю о том, почему именно они должны поехать на тур со сборной. Главным условием было одно: история должна быть связана с национальной командой.

Организаторы получили несколько тысяч заявок. Из них отобрали десять — наиболее яркие и искренние истории, авторы которых и стали победителями.

BetBoom взял на себя все расходы на трансфер и проживание участников. Помимо этого, для победителей была подготовлена насыщенная программа.

Тур начался с экскурсии по «Ростех Арене» и музею спортивной славы с уникальными экспонатами. Затем участники побывали на открытой предыгровой тренировке сборной. На пресс-конференции они получили возможность лично задать вопросы тренерскому штабу и игрокам: Виктору Онопко, Минг­ияну Бевееву и Максиму Петрову.

Программа также включала экскурсию по Калининграду и речную прогулку. Матч победители смотрели из VIP-ложи и приняли участие в активностях BetBoom на арене. Также в перерыве болельщикам удалось пообщаться с легендами сборной — Юрием Жирковым, Ари, Дмитрием Сенниковым и Александром Самедовым. После финального свистка участники тура вышли к кромке поля, где встретились с футболистами. Ещё до начала игры участники оставили игрокам в раздевалке письма с пожеланиями и словами поддержки.

Особого внимания заслуживает история одного из победителей акции. На пресс-конференции он задал Виктору Онопко вопрос об игроке сборной Никите Кривцове. По его мнению, если бы в команде было девять таких игроков с широким арсеналом навыков, то десятый мог бы просто замыкать их передачи в пустые ворота.

Никита Кривцов и болельщик Betboom

Эта история не осталась незамеченной: BetBoom организовал болельщику личную встречу с Никитой Кривцовым сразу после матча. Футболист подарил своему фанату игровую джерси. По словам участника, это стало для него одним из самых запоминающихся моментов в жизни.

BetBoom проводит акцию «Тур со сборной» во время каждой паузы на игры национальной команды. Следите за анонсами компании и не упустите свой шанс поучаствовать в новом туре!