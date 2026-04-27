Краснодарский «Локомотив-Кубань» совместно с официальным партнёром — БК «Мелбет» разработал эксклюзивный третий комплект игровой формы, приуроченный к 80-летию клуба. В нём команда выйдет на паркет в главных матчах сезона.

«Локо-Кубань» и «Мелбет» представили новый комплект формы «Мелбет»

Вдохновением для дизайна стал один из главных символов Кубани — золотой колос, олицетворяющий дань традициям и любовь к родному краю, а линии железнодорожных магистралей задают движение — от богатой истории к новым победам!

Идея единства и движения вперёд раскрывается и в промо-ролике: передача мяча от игрока к игроку разгоняет мощный механизм «Локомотива», устремлённого к главной цели.

Дополняет релиз совместная лимитированная коллекция мерча. В ней также нашли отражение ключевые элементы знаковой для клуба даты: золотой цвет и символика 80-летия.

Официальная презентация новой формы состоится 27 апреля 2026 года на матче открытия плей-офф: в 1/4 финала «Локомотив-Кубань» сыграет с «Пармой». Встреча начнется в 20:00 мск.