Вечером в среду, 11 марта, пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/26 между «Пари Сен-Жермен» и «Челси».

Фёдор Смолов и Андрей Панков BetBoom

Отметим, что команды встречались летом в финале КЧМ, и тогда лондонцы неожиданно разгромили действующего чемпиона Европы. Амбассадоры BetBoom Фёдор Смолов и Андрей Панков дали свои прогнозы на противостояние.

У кого больше шансов одержать победу в матче?

Смолов: «Вообще я считаю ПСЖ одним из фаворитов этого розыгрыша. Ведь они действующие чемпионы, на всякий случай! Да, сейчас у парижан не самый оптимальный состав, поэтому подопечные Энрике неважно сыграли с "Монако" в чемпионате, а также много пропустили от них в ЛЧ. Но думаю, что это не отразится на команде ключевым образом. Ну и, конечно, на "Парк де Пренс" ПСЖ должен забирать победу против "Челси"».

Панков: «Возможно, прозвучу алогично, но вижу шансы у "Челси". "ПСЖ" вообще не впечатляет, а особенно их защита».

У Сафонова в этом сезоне ЛЧ пока один «сухарь». Сможет сегодня оформить второй?

Смолов: «Не знаю, сможет ли, потому что сейчас в обороне парижан большие проблемы. Но всячески ему этого желаю. Хочется, чтобы Матвей сыграл в матче и сыграл "на ноль"».

Панков: «Из того, что я сказал ранее, вытекает и вероятность "сухаря" Сафонова. Вижу мало на это шансов, потому что игра Забарного и Пачо в защите — это преступление. Достаточно просто взглянуть на те голы, которые парижане пропускают в последних матчах».

Какая наиболее интересная ставка на матч?

Смолов: «С учетом проблем в обороне у обеих команд, я бы рассмотрел экспресс-ставку в рамках одинара. Обе забьют и победа ПСЖ (коэффициент 3.55 в BetBoom)»

Панков: «Обе забьют + 2,5 больше. За 1.84 — идеальная ставка. Очень удивлюсь, если не зайдет».

Прогнозы и ставки на матч ПСЖ — Челси

Матч начнется в 23:00 по московскому времени. Большинство пользователей BetBoom считают ПСЖ фаворитом — 75% ставок пришлось на их победу. При этом статистика личных встреч на стороне лондонцев. За последние десять матчей «Челси» одержал четыре победы против трех у ПСЖ.

Поставить на команду Энрике можно с коэффициентом 2.09. Вариант «Челси» не проиграет« идет за 1.71.