Минувший тур топ-5 европейских лиг прошел удачно для одного из клиентов BetBoom, который собрал экспресс из четырех вариантов на точный счет.

Клиент BetBoom выиграл больше миллиона со ставки всего в 100 рублей BetBoom

В купон вошли три матча АПЛ, а также четвертьфинал Кубка Италии между «Наполи» и «Комо». Итоговый коэффициент экспресса составил 10 861.28 и принес беттору 1 086 128 рублей выигрыша со ставки в 100 рублей.

Несмотря на рискованные варианты, в большинстве матчей команды пробили нужный результат без особых проблем, причем финальный счет отражал ход противостояний. Единственный матч, где экспресс имел наивысшие шансы сорваться — «Челси» против «Лидса».

Клиент BetBoom поставил на то, что игра закончится со счетом 2:2. Хозяева быстро справились со своей частью задачи — на 24-й минуте Жоао Педро забил первый, а на 58-й Палмер удвоил преимущество. Но вот «Лидс» не то чтобы не спешил отыгрываться, команда даже не особо атаковала.

При счете 2:0 в активе гостей был всего один удар в сторону ворот ценностью 0.01 xG. Но, как часто бывает в матчах «Челси» в последнее время, ситуация изменилась за считанные минуты. Сначала на 67-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота хозяев, который удачно реализовал Лукас Нмеча. А затем через семь минут счет в матче сравнял Ноа Окафор.

После того, как хозяева упустили преимущество в два гола, они принялись штурмовать штрафную соперника. Всего за 10 минут игроки «Челси» нанесли четыре удара из штрафной, два из который были явными голевыми моментами. Бенефисом стал промах Коула Палмера на последних минутах компенсированного времени.

Палмер умудрился пробить мимо пустых ворот, находясь в двух метрах от них. Удар англичанина оценили в 0.87 xG, и в нынешнем сезоне лишь пять безголевых ударов имели показатель выше. Промах Палмера принес клиенту BetBoom выигрыш в размере почти 1 100 000 рублей со ставки всего в 100!

Прогнозы и ставки на футбол

Уже на следующей неделе стартует плей-офф Лиги Чемпионов, а значит BetBoom возобновляет свою традиционную акцию «Победный прогноз на ЛЧ». Для участия переходите на её страницу, регистрируйтесь, оставляйте свой прогноз текущие матчи, совершайте ставки на футбол от 1000₽ с коэффициентом от 1.3.

На каждом этапе разыгрывается 750 000 фрибетов, а победитель Гран-При (учитывается сумма баллов за все этапы) выиграет iPhone 16 Pro Max, второе место заберет Sony PlayStation 5, а бетторы, занявшие с 3 по 50-е место, получат по 15 000 фрибетов.