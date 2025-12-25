Третий выпуск проекта «Бабушкин свитер» от букмекерской компании Fonbet рассказывает о вязаном свитере в цветах ярославского хоккея.

«Бабушкин свитер» в цветах «Локомотива» FONBET

В Ярославле о «Локомотиве» знает каждый. Победа команды в Кубке Гагарина стала большим праздником для горожан — в том числе для бабушки-болельщицы Веры Вениаминовны.

Она поддерживает «железнодорожников» всю жизнь и рассказала, как хоккейная команда объединяет людей:

Я болельщица, стаж мой очень-очень большой. Ярославль — это хоккейный город. Народ весь любит нашу команду, очень любит. И мы очень все болеем за ребят. Они настоящие мужчины. Вы знаете, у нас такая энергия возникает! Команда, она меня поддерживает. Может быть, я ее в какой-то степени поддерживаю, но она меня точно поддерживает. Дает мне жизнь, энергию дает. И вот этим я живу. Вера Вениаминовна

В дизайне ярославской версии свитера — большое количество отсылок к клубу: узор клюшек на груди, рельсы на рукавах и узнаваемая буква «Л».

