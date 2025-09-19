ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Алексей АндроновАлексей Андронов: Такую мощную «Баварию» на старте сезона я давно не видел
  • 00:08
    • «Реал Сосьедад» Захаряна уступил «Бетису» в матче Примеры
  • 21:50
    • СКА в овертайме обыграл минское «Динамо»
  • 21:24
    • «Ак Барс» одолел «Салават Юлаев»
  • 15:50
    • Деян Станкович дисквалифицирован на месяц без возможности обжалования
  • 23:47
    • Дубль Белотти обеспечил «Кальяри» победу над «Лечче»
    Выходи на лед! В BetBoom стартует акция «Хоккейная гонка»

    Новости букмекеров BetBoom
    Букмекерская компания BetBoom запускает крупное спортивное событие для всех поклонников хоккея — акция «Хоккейная гонка». На кону — 1 000 000 фрибетов, которые разделят 100 победителей.

    ТопФрибетПолучитьБез депозитаТрансляции матчей
    Правила просты: делайте ставки на хоккей, за каждую ставку получайте баллы и поднимайтесь в рейтинге. Чем больше баллов — тем выше место, а значит, и шанс на победу.

    Просто нажмите кнопку «Принять участие» на сайте или в приложении — и ваши ставки начнут работать на вашу победу.

    • Сроки проведения акции: с 21 сентября 2025 г. (08:00 по Мск) до 6 октября 2025 г. (08:00 по Мск).

    • Подведение итогов: 6 октября 2025 г. (08:00 по Мск).

    Впереди две недели хоккейного драйва, азарта и настоящего командного духа. Присоединяйтесь к «Хоккейной гонке» — почувствуйте скорость, сделайте свой рывок к победе и поддержите свой клуб на пути к триумфу!

    Но это еще не все! Одновременно с индивидуальной гонкой стартует соревнование в клубах букмекерской компании BetBoom. В них также пройдет отдельная гонка, где гости смогут побороться за лидерство и награды в формате офлайн-соревнований.

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Красные дьяволы» снова проиграют?!
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Продлит ли «Ювентус» серию побед?
  • «Верона» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Реал» и забьет, и пропустит
  • «Реал» — «Эспаньол». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    4.40
  • Экспресс дня 20 сентября
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Верона — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Динамо Махачкала — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.26
  • Прогноз на матч Брайтон — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •