Выходи на лед! В BetBoom стартует акция «Хоккейная гонка»

Букмекерская компания BetBoom запускает крупное спортивное событие для всех поклонников хоккея — акция. На кону — 1 000 000 фрибетов, которые разделят 100 победителей.

Правила просты: делайте ставки на хоккей, за каждую ставку получайте баллы и поднимайтесь в рейтинге. Чем больше баллов — тем выше место, а значит, и шанс на победу.

Просто нажмите кнопку «Принять участие» на сайте или в приложении — и ваши ставки начнут работать на вашу победу.

Сроки проведения акции: с 21 сентября 2025 г. (08:00 по Мск) до 6 октября 2025 г. (08:00 по Мск).

Подведение итогов: 6 октября 2025 г. (08:00 по Мск).

Впереди две недели хоккейного драйва, азарта и настоящего командного духа. Присоединяйтесь к «Хоккейной гонке» — почувствуйте скорость, сделайте свой рывок к победе и поддержите свой клуб на пути к триумфу!

Но это еще не все! Одновременно с индивидуальной гонкой стартует соревнование в клубах букмекерской компании BetBoom. В них также пройдет отдельная гонка, где гости смогут побороться за лидерство и награды в формате офлайн-соревнований.