Стартовал Immortal Draft от BetBoom к The International 2025

Immortal Draft к The International 2025 Фото: BetBoom
Акция завязана на коллекционных механиках: пользователи должны открывать паки карточек и собирать самые известные драфты как за всю историю серии турниров The International, так и за историю Dota 2.
Каждый собранный драфт приносит фрибеты и бонусы бетторам.Immortal Draft пройдёт c 4 по 14 сентября.
Механика получения паков с карточками проста. Ежедневно пользователь сможет открыть один бесплатный пак: внутри можно найти карточки, фрибеты и билет на участие в розыгрыше ценных призов. Новые паки можно получить за ставки на киберспорт с коэффициентом от 1.1.
По итогам Immortal Draft компания BetBoom проведёт розыгрыш дополнительных призов: в фонд входят набор для стриминга, iPhone 17, PlayStation 5 Pro и другие призы.