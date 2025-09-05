ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Новости букмекеров
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
    Стартовал Immortal Draft от BetBoom к The International 2025

    Новости букмекеров BetBoom
    Букмекерская компания BetBoom запустила спецпроект Immortal Draft к главному турниру года в «Доте» — The International 2025.

    Immortal Draft к The International 2025
    Immortal Draft к The International 2025

    Акция завязана на коллекционных механиках: пользователи должны открывать паки карточек и собирать самые известные драфты как за всю историю серии турниров The International, так и за историю Dota 2.

    Каждый собранный драфт приносит фрибеты и бонусы бетторам.Immortal Draft пройдёт c 4 по 14 сентября.

    Механика получения паков с карточками проста. Ежедневно пользователь сможет открыть один бесплатный пак: внутри можно найти карточки, фрибеты и билет на участие в розыгрыше ценных призов. Новые паки можно получить за ставки на киберспорт с коэффициентом от 1.1.

    По итогам Immortal Draft компания BetBoom проведёт розыгрыш дополнительных призов: в фонд входят набор для стриминга, iPhone 17, PlayStation 5 Pro и другие призы.

