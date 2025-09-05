Стартовал Immortal Draft от BetBoom к The International 2025

Букмекерская компания BetBoom запустила спецпроект к главному турниру года в «Доте» —

Акция завязана на коллекционных механиках: пользователи должны открывать паки карточек и собирать самые известные драфты как за всю историю серии турниров The International, так и за историю Dota 2.

Каждый собранный драфт приносит фрибеты и бонусы бетторам.Immortal Draft пройдёт c 4 по 14 сентября.

Механика получения паков с карточками проста. Ежедневно пользователь сможет открыть один бесплатный пак: внутри можно найти карточки, фрибеты и билет на участие в розыгрыше ценных призов. Новые паки можно получить за ставки на киберспорт с коэффициентом от 1.1.

По итогам Immortal Draft компания BetBoom проведёт розыгрыш дополнительных призов: в фонд входят набор для стриминга, iPhone 17, PlayStation 5 Pro и другие призы.