BetBoom расширила линию на The International 2025

Букмекерская компанияобновила киберспортивную линию к старту турнирапо

В рамках турнира пользователи смогут делать ставки не только на продолжительность карт, тоталы убийств или первую кровь, но и на индивидуальные действия киберспортсменов. Теперь линия BetBoom на TI стала одной из самых широких среди букмекерских компаний в Восточной Европе.

Для бетторов BetBoom открылась возможность делать ставки на индивидуальные тоталы убийств игроков на картах. Например, можно поставить на ТБ 7,5 киллов у Данила «Gpk» Скутина из BetBoom Team на первой карте против Nigma с коэффициентом 1.85.

The International 2025 пройдет с 4 по 14 сентября в Гамбурге, Германия. На чемпионате выступят 16 лучших команд мира. Призовой фонд чемпионата составляет 2,35 млн долларов и продолжает увеличиваться.