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    Итоги АПЛ от BetBoom: 12 млн выигрыша с победы «Брайтона» и лайв-одинар с кф 189

    Новости букмекеров BetBoom
    Букмекерская компания BetBoom продолжает подводить итоги клубного сезона — на очереди Английская Премьер-Лига.

    Итоги АПЛ от BetBoom
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    Итоги АПЛ от BetBoom

    Крупнейший выигрыш был получен одним из клиентов благодаря ставке на победу «Брайтона» против «Ливерпуля». Проходивший в рамках предпоследнего тура АПЛ матч уже не имел турнирного значения — мерсисайдцы к тому моменту оформили досрочное чемпионство, а «чайки» гарантированно завершали сезон ниже зоны еврокубков.

    Поэтому, несмотря на разницу в классе, коэффициенты были примерно одинаковые. Победа «Брайтона» шла за 2.28. Матч стартовал неудачно для беттора — после первого тайма хозяева проигрывали со счетом 1:2. Однако «Брайтон» сначала сравнял, а за 5 минут до конца основного времени оформил камбэк со счетом 3:2. Победный гол хозяев принес клиенту BetBoom 12 037 440 рублей выигрыша.

    Самый высокий выигрышный коэффициент один из бетторов поймал благодаря лайв-одинару на победу «Фулхэма» против «Брентфорда». Ставка была совершена на 92-ой минуте при счете 0:1 в пользу гостей. Отметим, что беттор успел поставить буквально за несколько секунд до того, как вингер «Фулхэма» Харри Уилсон сравнял счет. А победный гол хозяева забили буквально в последней атаке — и снова отличился Уилсон . Коэффициент ординара составил 189.63.

    Наиболее популярным матчем среди клиентов стало противостояние «Ливерпуля» и «Лестера», в котором был зафиксирован самый низкий коэффициент на исход во всем сезоне АПЛ — победа мерсисайдцев шла за 1.07. Тем не менее всего 71% ставок пришлось на данный вариант, тогда почти 25% бетторов взяли выигрыш «Лестера».

    Стартовал матч неожиданно — «Ливерпуль» пропустил уже на шестой минуте, и не мог сравнять вплоть до конца первого тайма. Но затем команда Слота взяла контроль над игрой и забила три безответных мяча. При этом «Ливерпуль» не позволил «Лестеру» совершить ни одного удара в сторону ворот во второй половине встречи. Матч так и закончился со счетом 3:1

    Чаще всего бетторы ставили на матчи «большой пятерки» чемпионата: «Сити», «Ливерпуля», «Арсенала», «МЮ» и «Челси». Все команды из списка, кроме «Юнайтед», оправдали свой статус и закончили сезон в топ-4 АПЛ. «МЮ» же столкнулся с глубоким кризисом и занял рекордно низкое 15-ое место.

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    • Главными претендентами на победу в чемпионате по мнению пользователей BetBoom стали «Ливерпуль», «Сити» и «Арсенал». Отметим, что из этой тройки победа мерсисайдцев в АПЛ шла с самым высоким коэффициентом. BetBoom давал на чемпионство «Ливерпуля» кф 8, тогда как золото «Сити» и «Арсенала» были за 2.1 и 2.85 соответственно.

    Но в итоге конкуренции за трофей практически не было — подопечные Слота вышли на единоличное первое место уже в 11-ом туре и остались на нем вплоть до конца чемпионата.

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